Daniela Darcourt calificó de excesivas las garantías personales otorgadas a Yahaira Plasencia contra Magaly Medina, argumentando que existen casos de violencia hacia mujeres con mayor urgencia que no reciben la misma prioridad por parte de las autoridades.

Y es que, durante una entrevista en el podcast "Q’Bochinche!", la intérprete de “Señor mentira” señaló que, si bien respeta lo denunciado por Plasencia, quien alegó sentirse agredida psicológicamente por Magaly, el proceso formal ante la Prefectura de Lima le resta peso a su demanda por difamación agravada.

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Darcourt enfatizó que el sistema legal peruano suele demorar años en otorgar sentencias a mujeres que sufren agresiones graves, por lo que considera desmedido el despliegue legal por comentarios de farándula.

“Para mí, el tema de las garantías me parece un exceso, porque Magaly por más que sea lengua suelta y se exceda con los comentarios, ya el hecho de ir a las entidades a pedir todo eso, invalida lo dicho al inicio”, manifestó la artista.

En esa misma línea, Daniela comparó la realidad que enfrentan otras víctimas en Perú. “Hay muchas mujeres que no le están dando un juicio para mayo, están buscando hace años que sus agresores tengan una sentencia y son esas mujeres las que merecen la prioridad”, comentó.

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Asimismo, para Daniela, el hecho de que Yahaira brindara declaraciones sobre un tema judicial vestida con los trajes de su show y al finalizar una presentación, convierte un asunto serio en un espectáculo mediático.

“Invalida todo lo que está haciendo al recibir a la prensa en su concierto para hablar de ese tema, vestida con la ropa en la que acaba de salir a actuar. O sea, no tiene sentido”, sostuvo, agregando que debió organizar una rueda de prensa formal y delegar los detalles a sus abogados.

Plasencia, por su parte, explicó en declaraciones al finalizar un concierto que su acción legal tiene como objetivo detener lo que considera actos de violencia psicológica y ataques a su honor, señalando que Magaly habría dañado su reputación.

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