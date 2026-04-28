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La cantante arremetió contra su colega por hablar de temas judiciales, en su percepción, con vestuario artístico y no seriamente en otro contexto | Foto: Difusión / Composición EC
La cantante arremetió contra su colega por hablar de temas judiciales, en su percepción, con vestuario artístico y no seriamente en otro contexto | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Daniela Darcourt calificó de excesivas las garantías personales otorgadas a Yahaira Plasencia contra Magaly Medina, argumentando que existen casos de violencia hacia mujeres con mayor urgencia que no reciben la misma prioridad por parte de las autoridades.

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