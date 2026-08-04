Daniela Dacourt compartió un video explicando los detalles tras su abrupta salida del escenario durante un reciente show en España. (Foto: Instagram / @danieladarcourtoficial)
Daniela Dacourt compartió un video explicando los detalles tras su abrupta salida del escenario durante un reciente show en España. (Foto: Instagram / @danieladarcourtoficial)
Por Redacción EC

La cantante Daniela Darcourt decidió pronunciarse públicamente luego de la polémica generada por su abrupta salida del escenario durante el festival Perú Salsa All Stars II en Barcelona, España. La artista compartió un video en sus redes sociales para responder a las versiones que circularon en los últimos días sobre su desempeño en el evento.

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