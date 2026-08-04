La cantante Daniela Darcourt decidió pronunciarse públicamente luego de la polémica generada por su abrupta salida del escenario durante el festival Perú Salsa All Stars II en Barcelona, España. La artista compartió un video en sus redes sociales para responder a las versiones que circularon en los últimos días sobre su desempeño en el evento.

El episodio se produjo el pasado 28 de julio en el Olympic Arena de Badalona, cuando la cantante fue retirada del escenario mientras interpretaba el tema “Adiós amor”. Ante la ola de críticas y diversas versiones que, según indicó, afectan su imagen y la de su equipo de trabajo, la salsera decidió pronunciarse con un video donde explica lo que realmente sucedió.

“No quería hacer este video, pero a lo largo de estos días se han venido suscitando y diciendo muchas cosas sobre mí, mi equipo y mi trabajo en la escena, y me veo obligada a hacerlo. Mi equipo y yo, Daniela Darcourt, desde el primer momento no lo pasamos tan bien que digamos”, inició diciendo la salsera.

Daniela Darcourt se molesta tras recorte de un show en Barcelona. (Foto: Instagram / @danieladarcourtoficial)

“A lo largo de los días se suscitaron muchísimas más cosas, desorganizaciones y demás, que no dependían en lo absoluto de mí, sino al cien por ciento y netamente a la productora que me contrató… ¿Ustedes creen que, si yo hubiera sido realmente responsable de muchas de las cosas que dicen, tuviera mensajes de la misma productora, incluso del mismo dueño de la productora, pidiéndome disculpas?”, añadió.

Asimismo, Daniela Darcourt también se pronunció por las declaraciones de colegas musicales que la calificaron de egocéntrica o poco empática. Si bien no los mencionó, envió un mensaje directo a sus detractores.

“Lamento muchísimo haberme tenido que encontrar con comentarios, mensajes e incluso videos de compañeros con los que he podido compartir a lo largo de esos días, intentando dejarme ver a mí como una persona egocéntrica, poco empática e incluso no razonable para solucionar las cosas. Lo que más me apena es que quieran direccionar ahora todo y revertirlo hacia mí al verse expuestos por la misma gente”, precisó.

Finalmente, Daniela Darcourt aseguró que continuará enfocada en su carrera y agradeció el respaldo de sus seguidores. “Ojalá en un tiempo no muy lejano el músico peruano no tenga que pasar por este tipo de faltas de respeto para que se nos haga respetar realmente”, puntualizó.