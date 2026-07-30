La cantante Daniela Darcourt protagonizó un incómodo momento durante una presentación en Barcelona, España, como parte de su gira por Europa. La artista abandonó el escenario visiblemente molesta, luego de que su espectáculo fuera recortado antes de lo previsto.

El incidente quedó registrado en videos difundidos en TikTok, donde se observa que el volumen de la música disminuye mientras la salsera aún se encontraba interpretando una de sus canciones. Minutos después, Darcourt se despidió del público sin poder completar el cierre habitual de su presentación.

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Tras la viralización del caso, Daniela Darcourt decidió pronunciarse en redes sociales. En un primer mensaje agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que solo quienes estuvieron presentes conocen realmente lo sucedido detrás del escenario.

Daniela Darcourt se defiende contra las críticas.

“Solo los que estuvieron ahí saben que fue lo que pasó. Gracias por haberme acompañado, corazón. Un abrazo gigante”, escribió en los comentarios de un video publicado por una de sus seguidoras en TikTok.

Posteriormente, la intérprete rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta tardanza de su parte. Según explicó, ella cumplió con los horarios establecidos y fueron los organizadores quienes modificaron la programación original, afectando no solo su presentación sino también la de otros artistas invitados.

“Yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace”, escribió la cantante en respuesta a las críticas.

Pese al malestar generado por lo ocurrido, Daniela Darcourt dejó claro que su prioridad sigue siendo el público que la acompaña en cada presentación, por lo que defendió su compromiso con el público que llegó a disfrutar de su música y responsabilizó a los organizadores por lo ocurrido.