Daniela Darcourt se molesta tras recorte de un show en Barcelona. (Foto: Instagram / @danieladarcourtoficial)
Daniela Darcourt se molesta tras recorte de un show en Barcelona. (Foto: Instagram / @danieladarcourtoficial)
Por Redacción EC

La cantante Daniela Darcourt protagonizó un incómodo momento durante una presentación en Barcelona, España, como parte de su gira por Europa. La artista abandonó el escenario visiblemente molesta, luego de que su espectáculo fuera recortado antes de lo previsto.

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