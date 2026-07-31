El incidente ocurrió durante la interpretación del tema ‘Adiós amor’ | Foto: Archivo GEC / Instagram / Composición EC
El incidente ocurrió durante la interpretación del tema ‘Adiós amor’ | Foto: Archivo GEC / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

En medio de la polémica, Giovanna Valcárcel aclaró que no decidió interrumpir el espectáculo de Daniela Darcourt durante el festival ‘Perú Salsa All Stars’ realizado el 28 de julio en Barcelona, tras viralizarse un video en redes sociales donde ambas conversan en el escenario antes de que se detenga el show.

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