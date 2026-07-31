En medio de la polémica, Giovanna Valcárcel aclaró que no decidió interrumpir el espectáculo de Daniela Darcourt durante el festival ‘Perú Salsa All Stars’ realizado el 28 de julio en Barcelona, tras viralizarse un video en redes sociales donde ambas conversan en el escenario antes de que se detenga el show.

“Daniela es mi amiga y hermana, no tengo la potestad de decirle a nadie que baje o que suba, se vaya o siga; soy locutora, conductora, animadora, y quiero a todos los artistas”, afirmó Valcárcel en una entrevista con Trome.

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Asimismo, la también locutora sostuvo que su intención en el evento fue apoyar. “Siempre voy a ser una persona que ayude a los demás en medio de una tormenta. Lo único que te puedo decir es que si llueve yo soy un paraguas”, agregó.

El incidente ocurrió cuando interpretaba el tema ‘Adiós amor’, momento en que el audio del recinto comenzó a bajar progresivamente. Minutos después, Valcárcel subió a tarima para comunicarle la indicación del festival, que solicitaba dar paso al siguiente invitado del espectáculo.

Giovanna Valcárcel fue la animadora oficial del festival peruano en España | (Foto: Instagram @giovannavalcarceloficial).

Por su parte, la salsera expresó su molestia en redes sociales y responsabilizó a la organización por el error logístico. “Yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los compañeros, cortándonos el show como mejor han podido”, afirmó.

Darcourt calificó el recorte de su show como una falta de respeto provocada por cambios de horario de último momento que afectaron a varios músicos del evento.

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