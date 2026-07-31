Carlos Vílchez expresó su agradecimiento por el respaldo del público a ‘La Reina del pop’, espectáculo que protagoniza en “El Circo de las Estrellas” y que se presenta con éxito en el Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel.

“Estoy muy contento y agradecido con todas las familias peruanas que en cada función nos acompañan en esta nueva aventura circense y que se han divertido con un show de primer nivel. Ver las risas de los niños y sus padres me alegran el corazón”, manifestó Carlos Vílchez, quien encabeza una propuesta que combina humor y música.

El espectáculo ‘La Reina del pop’ se caracteriza por ofrecer una experiencia interactiva y audiovisual, en la que Carlos Vílchez asume el reto de cantar, bailar y hacer reír al público durante cada presentación. La puesta en escena incorpora además números circenses de alto nivel y una producción diseñada para el disfrute de toda la familia.

Carlos Vílchez se emociona hasta las lágrimas en el debut de su circo. (Foto: Difusión)

La propuesta artística cuenta con la participación de un destacado elenco de artistas circenses de diferentes nacionalidades, además de un grupo de bailarines que complementa el show.

Sobre la Carlota

Carlos Vílchez también resaltó que los más de 30 años de trayectoria artística y el cariño del público hacia su emblemático personaje, ‘La Carlota’, lo motivan a entregarse por completo en cada función.

“Tengo más de 30 años de carrera artística y La Carlota me ha dado enormes satisfacciones y, por eso, en cada función me entrego al ciento por ciento para que las familias se lleven una alegría a casa y un mensaje para los niños”, resaltó Carlos Vílchez.

El “Circo de las Estrellas” presenta ‘La Reina del pop’ en el Parque de las Leyendas, puerta 8, con funciones que van hasta el 18 de agosto. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.