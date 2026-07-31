Carlos Vílchez celebra la gran acogida de su espectáculo circense, que se presenta en el Parque de las Leyendas hasta el 18 de agosto. (Foto: Difusión)
Carlos Vílchez celebra la gran acogida de su espectáculo circense, que se presenta en el Parque de las Leyendas hasta el 18 de agosto. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Carlos Vílchez expresó su agradecimiento por el respaldo del público a ‘La Reina del pop’, espectáculo que protagoniza en “El Circo de las Estrellas” y que se presenta con éxito en el Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel.

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