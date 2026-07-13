Carlos Villagrán anunció su regreso al Perú con el espectáculo circense “Los Clásicos de Kiko”. (Foto: Difusión)
Carlos Villagrán anunció su regreso al Perú con el espectáculo circense “Los Clásicos de Kiko”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El actor mexicano Carlos Villagrán, reconocido por dar vida a ‘Quico’ en la exitosa serie “El Chavo del 8”, regresará al Perú para protagonizar un espectáculo familiar circense. El artista será la principal atracción de “Los Clásicos de Kiko”, propuesta que formará parte de la temporada 2026 de El Gran Circo Estelar.

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