El actor mexicano Carlos Villagrán, reconocido por dar vida a ‘Quico’ en la exitosa serie “El Chavo del 8”, regresará al Perú para protagonizar un espectáculo familiar circense. El artista será la principal atracción de “Los Clásicos de Kiko”, propuesta que formará parte de la temporada 2026 de El Gran Circo Estelar.

La temporada se iniciará el próximo 24 de julio bajo la carpa instalada frente al Mall del Sur, San Juan de Miraflores. El espectáculo reunirá las familias en torno a uno de los personajes más recordados de la televisión latinoamericana, que marcó a varias generaciones desde la década de 1970.

Durante la presentación, Villagrán volverá a interpretar algunas de las frases, canciones y momentos más emblemáticos de ‘Quico’. La puesta en escena busca ofrecer una experiencia cargada de recuerdos para quienes crecieron viendo “El Chavo del 8”. Además, se acercará el personaje a un público moderno.

Carlos Villagrán como 'Quico', personaje de "El Chavo del 8". (Foto: Roberto Cáceres)

La producción ha anunciado una propuesta renovada que combinará elementos teatrales, música en vivo, efectos visuales y actos circenses. De esta manera, el espectáculo buscará ir más allá de un simple homenaje televisivo para convertirse en una experiencia integral de entretenimiento familiar.

Junto a Carlos Villagrán participarán destacados artistas nacionales e internacionales. Entre ellos figuran el ilusionista Felipe Biondi, el Dúo Jazan con sus acrobacias aéreas, Dayron Becker con pruebas de fuerza y equilibrio, así como Stuart y su número de rolabola.

El elenco también incluirá a Alberto Mando con un espectáculo de marionetas, Briggite con actos de quick change y el Dúo Los Canutos, encargado de aportar el componente humorístico durante las funciones.

Carlos Villagrán, Kiko. (Difusión)

Las entradas para “Los Clásicos de Kiko” ya se encuentran disponibles a través de la página oficial de Teleticket y en la boletería del circo. Con el regreso de Carlos Villagrán al país, se espera que las familias peruanas puedan asistir para disfrutar del espectáculo y compartir un momento divertido.