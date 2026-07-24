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Carlos Villagrán regresa al Perú y revive la magia de Kiko
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Provee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
Carlos Villagrán regresa al Perú y revive la magia de Kiko
Carlos Villagrán, el icónico Kiko, vuelve a Perú tras 52 años. Su personaje sigue vivo en los corazones de muchos, convirtiéndose en un refugio emocional ante recuerdos difíciles. Revive sus memorables frases y la magia de su regreso a la escena.
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