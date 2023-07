El actor Carlos Villagrán volverá a Lima con su carpa en una nueva temporada circense este mes de julio. El mexicano que dio vida a ‘Kiko’ en la vecindad de “El Chavo del 8″ ha conversado con diversos medios locales, a los que reveló sus ansias por volver a su “segunda casa”, donde ha vivido diferentes experiencias, entre ellas, un aterrador evento con un tigre.

En conversación con el diario La República, el actor mexicano de 79 años recordó una difícil experiencia en el circo, donde un tigre atacó a una niña. El hecho no pasó a mayores e incluso Villagrán visitó a la menor en el hospital.

“Fíjese que recuerdo cuando un tigre agarró a una niña y rápido llegaron los domadores e hicieron estrangular al tigre y sacaron a la niña. Ella no perdió el sentido, corrió hacia mí, la abracé, y por la cara me caía la sangre de la niña, pero afortunadamente no perdió el sentido. Recuerdo que la fuimos a visitar al hospital y no pasó a mayores. Siempre se me quedó muy grabado ese momento que hoy es una anécdota”, reconoció.

Por otro lado, Carlos Villagrán también manifestó su deseo de realizar proyectos sobre su vida, donde incluiría pasajes desconocidos sobre su experiencia dando vida al entrañable personaje de “El Chavo del 8″.

“Hay un proyecto muy bueno, quieren hacer una película de toda la vida de Carlos Villagrán, donde, claro, estará presente Kiko. Y, al mismo tiempo, quieren hacer un libro en Argentina. Me hicieron la propuesta, pero todavía no he oído detalles ni nos hemos reunido. A mí me encantaría”, contó.

Como se sabe, el actor Carlos Villagrán llegará a Lima, Perú con su carta en una temporada circense que va del 27 de julio al 13 de agosto en Mega Plaza. A sus 79 años, el mexicano mantiene vigente el personaje que lo catapultó a la fama en “El Chavo del 8″.

