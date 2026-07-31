¿Qué pasó con Daniela Darcourt? La cantante revela la verdad tras ser sacada del escenario | Foto: @danieladarcourtoficial
¿Qué pasó con Daniela Darcourt? La cantante revela la verdad tras ser sacada del escenario | Foto: @danieladarcourtoficial
Por Redacción EC

La presentación de Daniela Darcourt en Barcelona, realizada durante las celebraciones por Fiestas Patrias de la comunidad peruana en España, terminó envuelta en una inesperada polémica que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La salsera fue retirada del escenario antes de concluir su espectáculo, lo que sorprendió a los asistentes y dio pie a diversas versiones sobre lo ocurrido. Frente a la controversia, la intérprete decidió romper su silencio y explicar su versión de los hechos, asegurando que el problema no fue responsabilidad suya y lanzando duras críticas contra los organizadores. A continuación, te contamos qué ocurrió durante el concierto, cuál fue la explicación de Daniela Darcourt y por qué sus declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales.

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