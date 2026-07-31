La presentación de Daniela Darcourt en Barcelona, realizada durante las celebraciones por Fiestas Patrias de la comunidad peruana en España, terminó envuelta en una inesperada polémica que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La salsera fue retirada del escenario antes de concluir su espectáculo, lo que sorprendió a los asistentes y dio pie a diversas versiones sobre lo ocurrido. Frente a la controversia, la intérprete decidió romper su silencio y explicar su versión de los hechos, asegurando que el problema no fue responsabilidad suya y lanzando duras críticas contra los organizadores. A continuación, te contamos qué ocurrió durante el concierto, cuál fue la explicación de Daniela Darcourt y por qué sus declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales.

¿QUÉ PASÓ CON DANIELA DARCOURT EN SU CONCIERTO DE BARCELONA?

El incidente ocurrió durante el festival Perú Salsa All Stars II, realizado en el Olympic Arena de Badalona. Mientras ofrecía su presentación, el espectáculo fue interrumpido antes de que pudiera finalizarlo como estaba previsto. Un video grabado por uno de los asistentes mostró que el volumen de la música disminuyó de forma evidente cuando la cantante todavía permanecía sobre el escenario, situación que la llevó a despedirse del público y retirarse sin completar el cierre habitual de su show. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron múltiples reacciones entre los asistentes y los usuarios de redes sociales.

¿QUÉ EXPLICACIÓN DIO DANIELA DARCOURT SOBRE LO SUCEDIDO?

Luego de que varios internautas afirmaran que la cantante habría llegado tarde a su presentación, Daniela Darcourt decidió responder directamente a través de TikTok. La salsera rechazó esa versión y aseguró que cumplió con el horario que le correspondía. “No cariño, yo llegué siempre a mi hora… fueron ellos quienes me cambiaron el horario a mí y a todos los demás compañeros. Cortándonos el show como mejor han podido. Una falta de respeto total, pero bueno, a mí me importa el público… no un empresario que no sabe lo que hace”, escribió, respondiéndole a una usuaria y dejando en claro que responsabiliza a la organización por los cambios realizados durante el evento.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO TRAS LA POLÉMICA?

La difusión del video abrió un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron a Daniela Darcourt y consideraron que el problema habría sido consecuencia de un retraso, otros expresaron su respaldo al observar que el espectáculo terminó de manera abrupta. La propia artista también dejó un mensaje dirigido a quienes estuvieron presentes en el recinto: “Solo los que estaban ahí saben que fue lo que pasó. Gracias por haberme acompañado. Un abrazo gigante”. Con estas palabras buscó poner fin a las especulaciones y remarcar que los asistentes conocían el contexto completo de lo ocurrido.

Daniela Darcourt se defiende contra las críticas.

¿QUÉ OTROS PROBLEMAS ENFRENTÓ LA CANTANTE DURANTE SU GIRA POR EUROPA?

El episodio de Barcelona no fue el único inconveniente que enfrentó la intérprete durante su recorrido por Europa. Días antes, un concierto programado en Roma tampoco pudo realizarse debido a problemas relacionados con la organización, según explicó la propia artista en un comunicado.

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