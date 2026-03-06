Este 14 de febrero se celebrará una fiesta musical para cerrar el verano en el Círculo Militar de Jesús María, donde se reunirán diversas personalidades de la salsa y la música tropical. Entre las figuras principales destacan las salseras Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, Paula Arias y Brunella Torpoco. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.

Por primera vez sobre un escenario, las artistas compartirán talento en un mismo espectáculo, donde pondrán a prueba su talento con lo mejor de su repertorio.

Las cantantes se presentarán junto a la agrupación femenina Son Tentación. Por si fuera poco, en el evento también se harán presente La Charanga Habanera y Los 4, agrupaciones con gran base de fans en el país.

Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y más artistas se reúnen en un mismo escenario. (Foto: Instagram)

A ellos se sumarán artistas y orquestas como Combinación de La Habana, César Vega, La Caro Band y Masiel Málaga. El repertorio incluirá populares temas como “Lola, Lola”, “Gozando en La Habana”, “Esa mujer” y “Historia entre tus dedos”.

Como parte de la preventa de entradas, el público podrá acceder a un 30% de descuento en la compra anticipada de boxes y entradas VIP para la fiesta musical.

El evento que reúne a reconocidos intérpretes de salsa y música tropical se llevará a cabo el 14 de marzo en el Círculo Militar de Jesús María. Las entradas se encuentran disponibles en la web de Teleticket.