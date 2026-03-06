Resumen

Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y más artistas se reúnen en un mismo escenario. (Foto: Composición Instagram)
Por Redacción EC

Este 14 de febrero se celebrará una fiesta musical para cerrar el verano en el Círculo Militar de Jesús María, donde se reunirán diversas personalidades de la salsa y la música tropical. Entre las figuras principales destacan las salseras Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, Paula Arias y Brunella Torpoco. Las entradas están a la venta a través de Teleticket.

