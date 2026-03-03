Sander Alex ha construido su carrera casi en voz baja. Mientras otros discutían si el rock estaba muerto o se lamentaban por la falta de oportunidades en el Perú, él afinaba su guitarra, grababa contenido, respondía mensajes y tocaba donde lo llamaran. Hoy, con cuentas en YouTube, TikTok e Instagram que superan los 100 mil seguidores es uno de los guitarristas peruanos con mayor comunidad digital activa. Y, sin embargo, sigue hablando como quien recién empieza.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza en redes hace ya un buen tiempo, pero el 2025 y el inicio del 2026 marcaron un punto de inflexión. Fue invitado al NAMM, la convención más grande del mundo de productos musicales, en Los Ángeles; firmó como artista de marcas como Gibson, D’Addario y Seymour Duncan; y lanzó su primer disco solista. Sander representa una generación de músicos que entendió que el talento ya no basta. Además de trabajo constante, hay que profesionalizarse y comunicar a través de las redes sociales.

Como otros guitarristas peruanos que se hicieron un nombre fuera del país (menciona como un referente a Charlie Parra del Riego), Sander comprendió que la visibilidad global empieza muchas veces desde una habitación con cámara y conexión a Internet. Pero también supo que la permanencia solo se logra con trabajo serio.

Un año de muchas satisfacciones

Actualmente, Sander es imagen de Gibson desde hace unos años, de D’Addario desde el 2025 y de Seymour Duncan desde hace unos meses. Tres nombres que cualquier guitarrista reconoce de inmediato. No llegó ahí por casualidad. Llegó, como él mismo dice, por las redes… y un poco de atrevimiento.

“En la vida hay que ser atrevido, sin ser irrespetuoso. Hay que buscar las oportunidades”, cuenta.

Ese atrevimiento lo llevó, por ejemplo, a establecer contacto en redes con César Gueikian, entonces encargado de márketing de Gibson y hoy CEO de la empresa. Tras una respuesta de Sander a comentarios de ‘hate’ que minimizaban sus conocimientos musicales, Gueikian intervino respaldándolo. El intercambio digital se convirtió en vínculo profesional. Poco después, Gibson lo fichó como artista.

“Yo estaba viajando a un concierto en la sierra, el wifi se iba en el auto y tenía a César escribiéndome para mi firma”; recuerda. Luego vinieron los envíos, la oficialización, la bienvenida pública: “Me mandaron una guitarra, me mandaron ‘merch’, me oficializaron en las redes, todo fue muy bonito”.

Sander Alex tiene como objetivo inspirar a más jóvenes a tocar la guitarra. (Foto: César Campos/ GEC)

En enero del 2026 viajó a Los Ángeles invitado por Seymour Duncan al NAMM. Lo que vivió allí todavía lo sorprende.

“Me recibió el mismo Seymour Duncan y Maricela Juárez, su mano derecha y encargada del Custom Shop. Me dieron unas pastillas y unos pick up signature”, cuenta.

En los pasillos del evento que este año contó con Robert Trujillo de Metallica, Sander se cruzó con figuras que ha admirado toda su vida. “Caminas en ese evento y te encuentras a un Steve Vai, a un Slash. Yo me encontré con David Coverdale, el cantante de Whitesnake”, dice. Pero lo que más lo impactó fue ser reconocido por colegas como el brasileño Filipe Rosset y el español David Palau.

“Fue una experiencia bonita, porque era mi primera vez en ese evento, y encontrarme con gente que supiera de mi trabajo. Además, salí en un diario tan importante como ‘Los Ángeles Times’”, cuenta emocionado.

A la par, ofreció presentaciones en el Hard Rock Café, en el Rainbow y en el Viper Room. También tocó en San Diego temas de su primer disco y compartió escenario con Gaona, ex participante de “La Voz Perú” radicado en Estados Unidos. Terminó quedándose una semana más de lo planeado. “Pero tengo suerte, yo iba con otras expectativas. Pero a veces la vida te da más de lo que tú esperas”.

Sin embargo, insiste en la humildad como regla de supervivencia: “Yo trato como de no darme cuenta, porque si te la crees mucho, vuelas y te bloqueas. Yo piso tierra, no quiero que el ego me gane”.

Esa misma filosofía lo acompaña en Difonía, banda a la que se sumó en el 2023. “Yo me siento genial con Difonía, hemos tenido presentaciones muy importantes. El año pasado abrimos el show de Megadeth. Disfonía es una de las bandas más icónicas y estoy súper feliz de estar en la banda”, afirma. Aunque este 2026 viajará con frecuencia a Estados Unidos y México, asegura que vive una etapa plena en el Perú.

Uno de los primeros virales peruanos

Mucho antes de que el algoritmo de TikTok se volviera vital para los músicos, cuando Hi5 todavía era una red dominante y YouTube parecía apenas un repositorio amateur, Sander ya estaba allí. En el 2008, siendo menor de edad, subió un cover de “No Boundaries” de Michael Angelo Batio grabado en La estación de Barranco. Luego publicó otro video tocando un tema del mismo guitarrista en dos guitarras. Ambos llegaron al millón de vistas.

Fue uno de los primeros peruanos en hacerse viral con un cover en la plataforma. Pero la historia dio un giro inesperado: borró todo.

“Era muy joven, menor de edad, se juntaron muchas cosas y pasaron cosas que no supe manejar y por seis meses no salí de mi casa, borré todo, eliminé mi MySpace, donde tenía conversaciones con un sello que me estaba dando bola y que había trabajado con Jason Becker y Marty Friedman. Perdí una beca incluso en Brasil, para el conservatorio Souza Lima”, cuenta.

Entró en una etapa de depresión. La salida vino de la mano de su madre, sus amigos y, sobre todo, de la guitarra. “La guitarra me sacó de eso, después salí, empecé a tocar y me di cuenta que había un mundo afuera y era bonito”.

Sander Alex cree que, con humildad y trabajo firme, seguirá logrando metas. (Foto: Víctor Idrogo)

Antes se había dado a conocer con una banda llamada ViciouS. Luego siguió en solitario. Estudió ingeniería de sonido y se graduó con honores. Algo que todavía le sorprende: en el colegio no fue el alumno más brillante.

Tras girar por todo el Perú con “Yo soy”, y presentarse en Colombia, Ecuador, Bolivia y México, llegó la pandemia. “Me dije qué voy a hacer ahora”. Siempre había querido hacer contenido, pero no tenía tiempo. “Y me dije: Ahorita es el momento. Empecé a hacer contenido y a la gente le gustó bastante”.

Así nació la etapa más sólida de su presencia digital. Más de mil alumnos en cursos online, una nueva plataforma en desarrollo y una comunidad que le da un respaldo a proyectos que, de otra forma, serían más difíciles de lograr. “Es más fácil mandar un DM o que alguien te haga caso cuando tienes números que te respalden. Por eso siempre a los chicos les digo: si quieren realmente hacer una carrera en la música, ahora tienen que hacer redes”.

"Travesía", el primer álbum en solitario de Sander Alex, ofrece ocho temas a "ocho manos", como dice el músico. Cada canción refleja una parte de la persona que esta en la travesía", dice sobre los colaboradores que tiene el disco.

En noviembre del 2025 presentó “Travesía”, su primer disco instrumental. Lo empezó en el 2018 como proyecto de tesis en el Orson Welles, donde estudió. “Cuando me gradué, tenía y todo listo para lanzar el disco, pero faltaban los invitados y eso era lo más complicado, no solo por sus tiempos. Gracias a las redes, la gente ya me mira distinto”, explica.

El álbum incluye colaboraciones de peso como Charlie Parra del Riego, Riber Oré y Marcos Maizel. También grabó “Perú Rock” junto a Lucho Quequezana y el ‘Viejo’ Rodríguez.

La tarea pendiente del rock

En el 2015, Sander apareció en “Perú Tiene Talento” con una guitarra eléctrica de doble cuello. Interpretó un mix de solos complejos como una composición de Yngwie Malmsteen e incluso tocó usando solo la boca. El video superó las cien mil reproducciones y generó debate por las críticas de los jurados.

“Fue una experiencia genial, los medios de comunicación son muy poderosos, pude llegar a mucha gente con ‘Perú Tiene Talento’… Yo siento que la guitarra te da superpoderes para que puedas hacer cosas en la vida, te hace mejor persona. Y creo que me dio esos poderes para tocar como toqué”.

Aprendió también a convivir con el juicio ajeno. “Los comentarios van y vienen, no a todos les vas a gustar. Pero la cuestión es hacer”.

Sobre el prejuicio hacia el rock en el Perú, es directo: “El rock es un género que si bien a mucha gente acá en el Perú le gusta no está del todo hecho, no hay industria del rock… Pero no es por culpa de la industria, es por culpa de los músicos, de lo rockeros mismos, porque no se lo toman en serio”.

Para él, la clave es el profesionalismo. Recuerda una conversación con David Palau: “El secreto de trabajar con artistas top es tener el trabajo para ayer. Tú tienes que estar a la altura, preparado para resolver lo que te pidan. Y ser profesional, y eso implica, entre otras cosas, ser puntual”.

Y añade una reflexión que repite como mantra: “Tú puedes ser un músico genial… pero si eres un idiota, no vas a dejar nada”.

El legado que quiere construir

Si hace algunos años imaginaba estadios llenos y millones de copias vendidas, hoy su ambición es otra. Una más íntima.

“A diario me escriben chicos que me dicen que se han animado a tocar la guitarra por mí… Eso imaginaba, pero ahora lo que quiero verdaderamente en la vida es hacer lo que mis ídolos hicieron por mí: inspirar a la gente a tocar la guitarra. Porque eso me cambió la vida”.

“Inspirar a un chico que no sabe qué hacer con su vida a que agarre una guitarra es más bonito que vender 1 millón de discos”, afirma.

Sander Alex lanzó a fines del 2025 el disco "Travesía". (Foto: César Campos/ GEC)

Y allí radica la fuerza de su historia. El adolescente que borró sus propios videos virales hoy entiende que el éxito no es un número, sino un impacto. El músico que se formó oyendo a Slash y Jason Becker, hoy se inspira en sonidos de Ayacucho, de la guitarra andina y hace temas como “Torovelay”. El artista que pudo haberse quedado en la queja por la falta de industria prefiere hablar de “hacer la tarea” y tener la disciplina como prioridad. Y está convencido de que con una guitarra que, como él dice, no es un objeto, sino una extensión de sí mismo, seguirá logrando grandes cosas.//