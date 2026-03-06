Resumen

Eliane Amherd, artista suiza que visita Lima.
El jazz se mezcla con el aroma del vino en "La Dégustation: Jazz & Vino", un concierto que propone una experiencia sensorial donde la música y la degustación se encuentran. El espectáculo, organizado por el Fondo Cultural Suizo en el marco de la Francofonía 2026, tendrá como protagonista a la cantante, guitarrista y compositora suiza Eliane Amherd, quien ofrecerá un recital junto al Sexteto de Gabriel Alegría.