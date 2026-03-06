El jazz se mezcla con el aroma del vino en "La Dégustation: Jazz & Vino", un concierto que propone una experiencia sensorial donde la música y la degustación se encuentran. El espectáculo, organizado por el Fondo Cultural Suizo en el marco de la Francofonía 2026, tendrá como protagonista a la cantante, guitarrista y compositora suiza Eliane Amherd, quien ofrecerá un recital junto al Sexteto de Gabriel Alegría.

Radicada en Nueva York, Amherd ha construido una trayectoria internacional que la ha llevado a presentarse en escenarios de distintos países. Su propuesta musical se caracteriza por una mezcla de jazz con influencias latinas, africanas y brasileñas, además de grooves contemporáneos que dan forma a un sonido sofisticado y cosmopolita.

La artista llega a Lima como invitada especial de la Embajada de Suiza y el Fondo Cultural Suizo. Durante el concierto interpretará un repertorio que dialoga con distintas tradiciones musicales y que, en esta ocasión, estará acompañado por la propuesta del reconocido trompetista peruano Gabriel Alegría y su sexteto.

“Para nosotros es un placer traer a Eliane a un espacio con la tradición y atmósfera de Cocodrilo Verde” comenta Paul Garnier, embajador de Suiza en Perú, “Dégustation será un show único que esperamos todos disfruten, con una copa de vino” finalizó.

La presentación busca recrear el espíritu de las degustaciones —de allí su nombre—, en las que el público puede disfrutar de la música con calma, en un ambiente cercano y elegante.

El concierto se realizará este viernes 6 de marzo a las 8:00 p.m. en Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores). Las entradas tienen un costo de S/70; para la comunidad suiza S/50 y para estudiantes S/25. Pueden adquirirse a través del número 942 614 643 o en la boletería del local el mismo día del evento.