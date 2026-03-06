Con más de tres décadas de trayectoria, el ensamble “Un día en la vida” regresa a los escenarios para rendir un homenaje especial a The Beatles, esta vez centrado en el concepto artístico de "Yellow Submarine".

El evento, producido por DEA Conciertos, se realizará el viernes 11 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, apostando por una renovación estética que busca conectar el legado de Liverpool con el público joven.

Considerado el tributo beatle más importante de Latinoamérica, esta edición número 36 se aleja del formato convencional para sumergirse en la etapa más experimental y visual de la banda.

Un día en la vida

La producción ha confirmado un despliegue técnico que incluye rayos láser, pirotecnia, juegos de pantallas y una escenografía física diseñada para recrear el universo animado que marcó la psicodelia de los años 60.

Para Edmundo Delgado, fundador y pilar musical del proyecto, la elección de este álbum no es casual. Según explica, el trasfondo narrativo de la obra mantiene una vigencia social absoluta.

“Decidimos hacer el Submarino Amarillo como concepto debido a que hay una historia que es muy actual: la lucha entre el bien y el mal. A través del concierto queremos que las canciones de los Beatles transmitan esa idea”, afirmó Delgado.

El conjunto, integrado por músicos de amplia trayectoria como Tavo Castillo, Carlos Guerrero, Alejandro Iturrizaga, Jeremy Castillo, Renzo Dalí y Carlo André Oliden, ejecutará los temas respetando los arreglos originales.

Además de las piezas centrales de Yellow Submarine, el repertorio integrará himnos como “Let it Be”, “Get Back” y “Hey Jude”, garantizando un recorrido completo por la discografía del cuarteto.

Las entradas para esta experiencia ya se encuentran disponibles en Teleticket.

