Los preparativos para la 98.° edición de los Premios Oscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre, sugieren que se realizará una ceremonia emotiva.

Según informes de Variety, los protagonistas de la emblemática comedia "Cuando Harry conoció a Sally", Billy Crystal y Meg Ryan, se reunirán en el escenario para rendir tributo al cineasta Rob Reiner, fallecido trágicamente el pasado diciembre.

Billy Crystal y Meg Ryan fueron las estrellas principales en "Cuando Harry conoció a Sally".

La planificación del segmento “In Memoriam” prevé que Crystal, anfitrión en nueve ocasiones, ofrezca un discurso en homenaje al director, mientras Meg Ryan se unirá a estrellas de sus películas más icónicas para acompañar el tributo.

Este homenaje surge tras el violento fallecimiento de Reiner (78) y su esposa, Michelle Singer (70), quienes fueron hallados sin vida el 14 de diciembre en su residencia de Brentwood.

El hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, se declaró inocente de dos cargos de asesinato el pasado 23 de febrero y enfrentará una nueva audiencia el 29 de abril, bajo cargos que podrían conllevar la cadena perpetua o la pena de muerte.

¿Cómo ver los premios Oscar en vivo desde Perú?

La ceremonia se transmitirá en Perú por TNT (español) y TNT Series (inglés), además de Max (HBO Max) y redes sociales. A nivel internacional, será emitida por ABC y Hulu, con la alfombra roja a las 18:30 ET y la entrega de premios a las 19:00 (hora peruana) ET.

Así, la gala, que será presentada por Conan O’Brien, también recordará a otras figuras de la industria perdidas en el último año, como Catherine O’Hara, Robert Duvall, Diane Keaton y Val Kilmer.