El cantautor Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo tendrían ya una relación formal desde hace un mes, sostuvo este viernes el periodista español Jordi Marti, durante un enlace con ‘Amor y Fuego’.

Así, el reportero aseguró haber obtenido la información de una fuente muy cercana al entorno íntimo del intérprete de “Corazón Partío”, quien le reveló que el cantante “está muy ilusionado” con esta nueva relación.

“He hablado con una persona muy cercana a Alejandro Sanz, su exmánager de hace varios años, y me confirma que sí, que tiene una relación hace un mes, que son novios”, afirmó el comunicador.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan emotivo abrazo frente a miles de fans durante su concierto en Lima | (Foto: Captura de video)

Por otro lado, Martín afirmó que Cayo habría adquirido o alquilado una propiedad en una zona céntrica de Madrid, con la intención de pasar largas temporadas cerca del artista, lo que indicaría que ambos atraviesan una nueva etapa en su relación.

“Me aseguran que ha comprado casa en Madrid y que va a pasar largas temporadas allí. Me dicen que Stephanie va a estar parte de la gira y luego regresarán a Madrid”, sentenció el periodista.

La actriz acompañó constantemente a Sanz en su tour internacional, siendo vista en zonas exclusivas de los conciertos en Colombia y Ecuador. Sin embargo, fue en Lima, en el Estadio Nacional, donde los gestos de afecto fueron más evidentes.

Durante el show en la capital peruana, el cantante abrazó a la actriz en pleno escenario y se retiró de la mano con ella, acto que la prensa de espectáculos ha interpretado como una “oficialización”.

Hasta el momento, ni Sanz ni Cayo han emitido un comunicado oficial.

