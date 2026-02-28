Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El periodista español sostuvo que Cayo habría adquirido una propiedad en una zona céntrica de Madrid para pasar largas temporadas cerca del artista | Foto: GEC / Composición EC
El periodista español sostuvo que Cayo habría adquirido una propiedad en una zona céntrica de Madrid para pasar largas temporadas cerca del artista | Foto: GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El cantautor Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo tendrían ya una relación formal desde hace un mes, sostuvo este viernes el periodista español Jordi Marti, durante un enlace con ‘Amor y Fuego’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.