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Stephanie Cayo confiesa cómo fue el inicio de su romance con Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / @unlunar)
Stephanie Cayo confiesa cómo fue el inicio de su romance con Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / @unlunar)
Por Redacción EC

Stephanie Cayo no dudó en pronunciarse sobre los detalles del inicio de su relación con el cantante español Alejandro Sanz. La actriz peruana explicó que el romance no surgió de manera inmediata, sino que se fue construyendo con el paso del tiempo a partir de una cercana amistad entre ambos.

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