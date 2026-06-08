Stephanie Cayo no dudó en pronunciarse sobre los detalles del inicio de su relación con el cantante español Alejandro Sanz. La actriz peruana explicó que el romance no surgió de manera inmediata, sino que se fue construyendo con el paso del tiempo a partir de una cercana amistad entre ambos.

Según relató a la revista ¡Hola!, el vínculo comenzó mucho antes de que se convirtieran en pareja. “Primero fuimos amigos y la relación fue evolucionando de forma natural hasta transformarse en una historia de amor”, comenta la actriz. Además, destacó que ambos se conocieron en diferentes etapas de sus vidas y que el proceso tomó tiempo.

LEE MÁS: Stephanie Cayo deslumbró en los Premios Platino Xcaret 2026

En ese sentido, remarcó que no se trató de un flechazo repentino, sino de una relación que se fortaleció poco a poco hasta convertirse en algo más profundo. “No te voy a contar todo, pero fue de la amistad a algo más y tomó mucho tiempo. Eso es lo que te puedo decir. Se demoró mucho”, relató la actriz nacional.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Cayo también señaló que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida sentimental lejos de la exposición mediática. “Lo bonito es cuidarlo”, expresó anteriormente sobre su relación con el intérprete de “Corazón Partío”, dejando en claro que ambos valoran la privacidad.

La relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se hizo pública en los primeros meses de 2026, luego de que fueran vistos juntos en distintos eventos y viajes. Con el tiempo, ambos comenzaron a compartir fotografías e incluso asistieron al matrimonio de Bruno Ascenzo y Adrián Bello, confirmando así los rumores que circulaban desde meses atrás.

Desde entonces, la pareja ha protagonizado diversas apariciones públicas, incluyendo conciertos y celebraciones familiares. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la gira del cantante, cuando la actriz lo acompañó sobre el escenario ante miles de seguidores.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cantan juntos "Corazón partío" durante concierto en Las Vegas. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Actualmente, Stephanie Cayo y Alejandro Sanz atraviesan una de las etapas más estables de su relación. La actriz asegura que el cariño surgió de una amistad genuina y que esa base ha sido clave para consolidar una historia de amor que hoy comparten públicamente.