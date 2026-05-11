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Stephanie Cayo confiesa estar muy enamorada de Alejandro Sanz. (Foto: Captura de video Instagram / @premios_platino)
Stephanie Cayo confiesa estar muy enamorada de Alejandro Sanz. (Foto: Captura de video Instagram / @premios_platino)
Por Redacción EC

Stephanie Cayo confirmó que vive un momento especial junto al cantante Alejandro Sanz. Luego de varios meses de especulaciones sobre un posible romance, la actriz peruana decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

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