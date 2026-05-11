Stephanie Cayo confirmó que vive un momento especial junto al cantante Alejandro Sanz. Luego de varios meses de especulaciones sobre un posible romance, la actriz peruana decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

En un entrevista exclusiva para El Comercio, Stephanie Cayo confesó que vive una etapa de florecimiento. “Es una etapa de florecimiento, estoy muy contenta. Estoy muy bien”, dijo la actriz al ser consultada por el cantante español Alejandro Sanz.

Las declaraciones se dieron durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en México, donde no solo destacó como presentadora de una de las categorías, sino también por su llamativo vestido amarillo, diseñado por la colombiana Silvia Tcherassi.

Además, de confesar que se encuentra muy bien con el intérprete de “Corazón Partió”, la actriz comentó detalles de sus proyectos personales. Cabe resaltar que la actriz participa como protagonista de “DOC”, serie de Netflix, donde interpreta a Julia Lasso, una doctora brillante y disciplinada que enfrenta dilemas éticos y personales dentro del hospital.

Por su parte, Alejandro Sanz también se mostró abierto al hablar de su vínculo con la actriz peruana. En una conversación con el periodista Jordi Évole, el cantante confesó: “Estoy muy enamorado”, dejando entrever la solidez de su relación sentimental con Stephanie Cayo.

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Las muestras de cariño entre ambos no solo se han dado en entrevistas, sino también en redes sociales. Hace algunas semanas, Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al comentar una publicación de Stephanie con la frase “No te puedo amar más”.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Como se recuerda, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados en más de una oportunidad juntos en los conciertos del artista español y también fueron invitados a la boda de Bruno Ascenzo y Adrían Bello en Cusco.