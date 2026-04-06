Stephanie Cayo aviva los rumores de romance con Alejandro Sanz. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una relación sentimental, cada vez aparecen nuevas escenas o muestras de afecto entre ambos que indicarían un vínculo superior a la amistad. Esta vez, la actriz compartió una galería de fotos junto al cantante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Stephanie Cayo compartió un carrusel de fotos, donde aparece junto al cantante Alejandro Sanz. En las imágenes se les ve a ambos muy románticos celebrando el cumpleaños de la actriz.

En las imágenes compartidas por la actriz también se le ve muy feliz al lado de su familia, con quienes habría compartido en su celebración de cumpleaños. Cabe resaltar que el onomástico de Stephanie Cayo es el 8 de abril.

La reciente publicación de Stephanie Cayo junto a Alejandro Sanz marca un nuevo paso en la relación de los artistas luego de semanas de especulaciones que surgieron tras ser vistos juntos en eventos y conciertos del español en Latinoamérica.

Hace un par de días el cantante también compartió una galería de fotos muy personales junto a su familia y amigos, donde mostró una captura de una videollamada con Stephanie Cayo, en la que ambos aparecen sonrientes y relajados.

Aunque en un inicio ambos optaron por mantener su vínculo en privado, esta nueva publicación de Stephanie Cayo aviva los rumores de un posible romance y confirmaría que la actriz estaría viviendo una nueva etapa de su vida al lado del artista español.

Alejandro Sanz celebra el cumpleaños de Stephanie Cayo. (Foto: Instagram / Stephanie Cayo)

Como se recuerda, durante un reciente concierto de Alejandro Sanz en Lima, Perú, el artista se mostró bastante cercano a Stephanie Cayo, a quien abrazó con efusividad durante su show en el Estadio Nacional y a quien destacó como una gran persona, hecho que fue respondido con elogios por parte de la actriz peruana.