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Stephanie Cayo comparte tiernas fotos junto a Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / Stephanie Cayo)
Stephanie Cayo comparte tiernas fotos junto a Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / Stephanie Cayo)
Por Redacción EC

Stephanie Cayo aviva los rumores de romance con Alejandro Sanz. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una relación sentimental, cada vez aparecen nuevas escenas o muestras de afecto entre ambos que indicarían un vínculo superior a la amistad. Esta vez, la actriz compartió una galería de fotos junto al cantante.

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