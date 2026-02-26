La llegada de reconocidos artistas a suelo peruano, siempre termina generando expectativa, y hoy mucho más tras los rumores de relación que vinculan a Alejandro Sanz con Stephanie Cayo. El artista español de 57 años llegó a Lima para brindar dos shows musicales, y de inmediato publicando un peculiar mensaje que llama la atención de seguidores sobre todo en medio de gira mundial cuyo recorrido estaría produciéndose acompañado de la también cantante peruana.

ALEJANDRO SANZA SORPRENDE PUBLICANDO MENSAJE QUE ESTARÍA ASOCIADO A LOS RUMORES DE RELACIÓN JUNTO A STEPHANIE CAYO

Aparentes evidencias de acompañamiento por parte de Stephanie Cayo, hoy avivan los rumores de que habría iniciado relación sentimental con Alejandro Sanz, el exitoso artista español de 57 años cuyo arribo a Lima para brindar shows musicales, viene generando mayor expectativa.

A través de informe emitido en “Magaly TV, La Firme”, las imágenes revelan de manera exclusiva que el intérprete de “Amiga Mía” ha compartido instantes junto a ella, y previo a llegada a suelo peruano, siendo Colombia y Ecuador los países sudamericanos donde se les observa muy juntos, e incluso hasta de la mano.

“Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira”, publicó Alejandro Sanz de manera tan peculiar como enigmática, y mediante la plataforma de X donde además considera a Lima como una “belleza”, y el lugar donde quisiera quedarse.

Resulta importante destacar además, que dicho mensaje llega luego de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Stephanie Cayo, la también bailarina peruana cuyo acompañamiento en conciertos brindados sobre tierras cafeteras y ecuatorianas, se ha hecho evidente gracias a las imágenes compartidas por parte de “Magaly TV, La Firme”.

Pese a los rumores, especulaciones y teorías entorno a presunta relación iniciada entre ambos, lo cierto es que aún ni Alejandro Sanz ni la propia actriz nacional de 37 años, lo terminan confirmando públicamente.

LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DE ALEJANDRO SANZ EN LIMA

Con ‘Sold Out’ incluido, es decir, todo vendido, Alejandro Sanz llevó a cabo el 25 de febrero 2026 su primer concierto en Lima, y más puntualmente sobre tarima de abarrotado Estadio Nacional que pese a la lluvia de verano, coreó hasta las nuevas canciones del álbum “¿Y Ahora Qué?”.

Vía Teleticket las entradas fueron vendidas en su totalidad, y ahora en medio de los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Stephanie Cayo, el artista español de 57 años e intérprete de “Corazón partío”, “Amiga mía”, “No es lo mismo”, entre otros éxitos, se alista a ofrecer el último show musical sobre tierras peruanas.

La noche del jueves 26 de febrero, Alejandro Sanz pisará el Estadio Nacional por última vez, y lo hará cantando lo mejor de un repertorio cargado de hits que marcaron generaciones desde fines de los 80.