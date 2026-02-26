Por Luis Carlo Merino

La llegada de reconocidos artistas a suelo peruano, siempre termina generando expectativa, y hoy mucho más tras los rumores de relación que vinculan a Alejandro Sanz con Stephanie Cayo. El artista español de 57 años llegó a Lima para brindar dos shows musicales, y de inmediato publicando un peculiar mensaje que llama la atención de seguidores sobre todo en medio de gira mundial cuyo recorrido estaría produciéndose acompañado de la también cantante peruana.

