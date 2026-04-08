Resumen

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Foto de Alejandro Sanz junto a Stephanie Cayo. (Instagram)
Foto de Alejandro Sanz junto a Stephanie Cayo. (Instagram)
Por Redacción EC

Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo publicaron fotos celebrando el cumpleaños de ella en sus redes sociales, confirmando así la relación sentimental entre ambos.

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