Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo publicaron fotos celebrando el cumpleaños de ella en sus redes sociales, confirmando así la relación sentimental entre ambos.

El anuncio coincidió con la celebración del cumpleaños número 38 de la actriz, realizado este 8 de abril en una reunión privada en Miami.

En las fotografías difundidas, la pareja se muestra cariñosa mientras comparten el festejo de cumpleaños con torta y sol.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo compartieron fotografías celebrando el cumpleaños de ella. (Instagram)

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo compartieron fotografías celebrando el cumpleaños de ella. (Instagram)

La reunión contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Durante el evento, el intérprete español participó en actividades de la celebración, como la preparación de una paella para los asistentes.

En diversas imágenes, se observó a Sanz utilizando una gorra con el escudo nacional del Perú, detalle que fue registrado por los seguidores de ambos en plataformas digitales.

Sanz dedicó un mensaje público a Cayo con las palabras: “Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre”. Por su parte, la actriz publicó una galería de 20 fotografías en su cuenta de Instagram, utilizando únicamente emojis de corazón y pastel para documentar el encuentro. “Feliz cumpleaños, limeña”, le comentó el español.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo compartieron fotografías celebrando el cumpleaños de ella. (Instagram)

El vínculo entre ambos artistas había generado especulaciones desde inicios de 2026, tras ser vistos en conciertos en Perú y Ecuador. Semanas antes de estas fotos, el cantante había compartido una imagen de una videollamada con la actriz, mencionando encontrarse en un momento de tranquilidad y bienestar.