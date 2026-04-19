La gira mundial “¿Y ahora qué?” de Alejandro Sanz continúa generando titulares, no solo por el éxito de sus presentaciones en Estados Unidos, sino también por los momentos personales que el artista ha decidido compartir con su público. En su reciente concierto en Nueva York, el cantante español convirtió el escenario en algo más que un espacio musical, al protagonizar una escena cargada de complicidad junto a la actriz peruana Stephanie Cayo, con quien mantiene una relación que ha ido tomando fuerza en los últimos meses. Lo ocurrido ante miles de asistentes no tardó en viralizarse y reavivar el interés por su historia juntos. A continuación, te contamos todos los detalles de este momento que ha dado la vuelta en redes sociales y lo que hay detrás de este romance que ya no pasa desapercibido.

¿CÓMO FUE EL BESO ENTRE ALEJANDRO SANZ Y STEPHANIE CAYO EN PLENO CONCIERTO?

El momento más comentado de la noche ocurrió cuando el artista interpretaba “Hoy no me siento bien” y decidió invitar a Stephanie Cayo a subir al escenario. La actriz apareció ante un público entusiasta y rápidamente se integró a la presentación, compartiendo gestos de cercanía con el cantante. Ambos bailaron y se mostraron cómodos frente a los asistentes, en una escena que fue creciendo en intensidad. Antes de que ella se retirara, la pareja selló el instante con un beso que provocó una ovación general. El episodio fue captado por los asistentes y difundido en redes sociales, donde se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO SANZ TRAS EL CONCIERTO EN NUEVA YORK?

Luego del espectáculo, Alejandro Sanz utilizó sus redes sociales para compartir algunas imágenes del evento, incluyendo el instante que vivió junto a la actriz. Acompañó las fotografías con un mensaje personal que reflejaba su conexión con la ciudad y el público. “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”, escribió el cantante, dejando ver el significado especial que tuvo esa noche en Brooklyn. La publicación generó miles de reacciones y comentarios, consolidando aún más el impacto del momento entre sus seguidores.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. (Foto: Instagram)

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ROMANCE DE ALEJANDRO SANZ Y STEPHANIE CAYO?

Según informa la plataforma web de RPP, el vínculo entre ambos no surgió de forma repentina ante el público, sino que se fue revelando progresivamente. A finales de 2023 comenzaron las primeras especulaciones tras una imagen compartida en redes, aunque en ese entonces la actriz aseguró que “solo mantenían una amistad”. Con el paso del tiempo, las señales se hicieron más evidentes, especialmente después de la separación del cantante con Candela Márquez.

Posteriormente, nuevas apariciones juntos, mensajes cercanos y un beso previo durante un concierto en Guayaquil reforzaron los rumores. Incluso, una videollamada publicada por el propio artista, donde ambos aparecían sonrientes, fue interpretada como una confirmación implícita.

Ahora, con el gesto público en Nueva York, la pareja deja claro que su relación atraviesa una etapa en la que ya no buscan ocultarse.

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