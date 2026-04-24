El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo volvieron a captar la atención mediática tras ser vistos juntos en un romántico viaje por Cusco, uno de los destinos más emblemáticos del Perú. La pareja se mostraba muy feliz tras haber llegado a la capital arqueológica de América del Sur.

La pareja fue captada disfrutando de diversos paisajes de la ciudad imperial, lo que generó gran repercusión en redes sociales. Este viaje ha sido interpretado por sus seguidores como una señal de cercanía y complicidad, en medio de especulaciones que vienen creciendo desde hace meses.

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La visita a Cusco no sería un hecho aislado, sino parte de una serie de encuentros que han alimentado las versiones de un posible romance. Ambos artistas han coincidido previamente durante la gira sudamericana del cantante, donde protagonizaron momentos que no pasaron desapercibidos.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se lucen juntos durante un viaje romántico a Cusco. (Foto: Captura TikTok / @machupicchumagicperu)

Las muestras de afecto entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya habían llamado la atención del público, especialmente tras un beso en pleno concierto y su constante cercanía en eventos públicos. Estas escenas fueron ampliamente difundidas y se convirtieron en tendencia en redes sociales.

Pese a la creciente exposición mediática, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación. Sin embargo, la actriz ha dejado entrever que atraviesa una etapa especial en su vida personal, señalando que prefiere manejar estos temas con discreción.

El viaje por Cusco, con su carga simbólica y paisajes románticos, ha reforzado la narrativa de un vínculo en ascenso. Para muchos seguidores, este tipo de escapadas refleja una conexión más allá de la amistad, aunque otros mantienen cautela ante la falta de confirmación oficial.

🎥 @instarandula



Alejandro Sanz and Stephanie Cayo surprise with their arrival in Cusco 🇵🇪✨

The imperial city welcomes one of the greatest voices in music…moments already starting to be felt 🤍#REDUSA 🇺🇸,@AlejandroSanz

AlejandroSanz ‘s OfficialFanClub in USA @ASanz_USA pic.twitter.com/x3aVJRgIjN — Alejandro Sanz USA (@ASanz_USA) April 23, 2026

Por ahora, la historia entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sigue generando expectativa en el mundo del espectáculo, ya que ambos famosos han compartido momentos juntos y no tienen miedo en expresarlo abiertamente.