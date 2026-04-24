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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se lucen juntos durante un viaje romántico a Cusco. (Foto: Composición Instagram)
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se lucen juntos durante un viaje romántico a Cusco. (Foto: Composición Instagram)
Por Redacción EC

El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo volvieron a captar la atención mediática tras ser vistos juntos en un romántico viaje por Cusco, uno de los destinos más emblemáticos del Perú. La pareja se mostraba muy feliz tras haber llegado a la capital arqueológica de América del Sur.

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