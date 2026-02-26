Ante un Estadio Nacional con aforo completo, el músico español Alejandro Sanz protagonizó este miércoles el primero de sus dos conciertos programados en la capital peruana.

El evento, que comenzó a las 9:24 p. m., destacó por un repertorio de 13 canciones y una puesta en escena vibrante que integró a la percusionista peruana Gisella Giurfa como parte de la banda oficial.

Alejandro Sanz ondeando la bandera peruana en Lima | Foto: Gabriela Delgado

Sin embargo, el momento de mayor impacto ocurrió a las 9:56 p. m., cuando Sanz tomó una bandera peruana entregada por los asistentes y la ondeó sobre el escenario, gritando a todo pulmón: “¡Viva el Perú!”

La jornada comenzó con “Desde cuándo”, marcando un tono romántico que se mantuvo durante clásicos como “Mi soledad y yo”, “Amiga mía” y “Quisiera ser”, mientras la producción, con pantallas de grandes y un diseño de luces envolvente, complementaba perfectamente la narrativa íntima de su gira actual.

El tramo final del concierto incluyó sus éxitos globales “Corazón partío” y “No es lo mismo”, concluyendo la presentación cerca de las 11:30 p. m., tras un evento que se desarrolló sin incidentes de gravedad.

Con este primer éxito, Alejandro Sanz se prepara para su segunda presentación este jueves 26 de febrero en el mismo escenario, cerrando así su paso por Lima en 2026.