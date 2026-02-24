Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El tiktoker fue acusado de agredir gravemente a una mujer | Foto: Instagram (Captura)
El tiktoker fue acusado de agredir gravemente a una mujer | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

El tiktoker peruano Valentino Palacios fue denunciado por agresión física, luego de que dos mujeres lo señalaran como el autor de lesiones que han dejado a una de ellas hospitalizada y a la espera de una cirugía.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.