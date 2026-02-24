El tiktoker peruano Valentino Palacios fue denunciado por agresión física, luego de que dos mujeres lo señalaran como el autor de lesiones que han dejado a una de ellas hospitalizada y a la espera de una cirugía.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de febrero, afuera del local “Iguana”, en Ventanilla. Según los testimonios, una disputa verbal entre mujeres escaló a violencia física por la intervención del ‘influencer’.

Heimy Angélica Peche Valladares, una de las presuntas agredidas, relató que Palacios se involucró en una discusión que no le correspondía.

“Valentino me tiró una cachetada, yo reacciono y le respondo. Cuando estoy a punto de retirarme, viene hacia mí y me agarra de los pelos. Nos samaquea y me caigo al piso”, declaró Peche para un programa de Panamericana TV.

Por su parte, Zamira Grados, quien lleva una semana internada, denunció la gravedad de las lesiones. "Me ocasionó arañones en el cuello, patadones en las costillas y un patadón en el tobillo, por el cual estoy internada y a punto de entrar a una operación”, dijo.

La versión del denunciado

Tras la difusión de las acusaciones, Valentino Palacios se presentó ante las autoridades y los medios, acompañado de su familia, para defenderse, alegando que su reacción fue en legítima defensa y en protección de su hermano, Yomar Palacios.

“Yo actué en defensa por mi hermano. No pensé que iba a llegar a una agresión física, por ende tuve que defenderme”, manifestó el tiktoker, quien inicialmente alegó haber sido víctima de robo y agresiones físicas durante el incidente.

Palacios ha rechazado tajantemente ser el responsable directo de la fractura ósea que padece la denunciante.

A pesar de las declaraciones del influencer, la familia de Zamira Grados exige que asuma los gastos médicos y legales. La joven, con pronóstico reservado en su movilidad, espera una cirugía en el tobillo.