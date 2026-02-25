Sanz llega a Lima como parte de su gira mundial “¿Y ahora qué?”, una propuesta que marca un nuevo momento en su carrera: más íntimo, honesto y profundamente conectado con las emociones humanas
16:29
Buenas tardes!! Arranca nuestra cobertura en vivo del concierto de Alejandro Sanz en Lima. Esta noche, el artista español se presenta en el Estadio Nacional, donde miles de asistentes ya ocupan las tribunas y la cancha a la espera del inicio del espectáculo.
