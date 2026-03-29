A dos semanas de las elecciones generales y a luego de la primera ronda de los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, el número de indecisos se ha reducido: pasó de 35,8% a 23,9%. Es decir, las personas que no sabían por quién votar, que pensaban marcar en blanco o viciado, bajó en 11,9%, según la última encuesta de Datum para América Televisión.

El estudio de opinión, presentado en “Cuarto Poder”, detalló que el “no sabe” pasó de 18,1% a 11,7%, mientras que el “ninguno, blanco o viciado” de 17,7% a 12,2%.

Evolución del porcentaje de indecisos

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) continúan en un empate técnico en los primeros lugares con 13% y 11,7%, respectivamente. Esto al considerar que la encuesta tiene un margen de error de ±2,2 puntos.

Aunque la excongresista ha logrado recortar distancias con el exalcalde de Lima en la capital. Hace siete días, López Aliaga tenía 19,1% frente a 14,4% de Fujimori Higuchi. Hoy, el candidato del partido celeste tiene 17,4% frente a 16,5% de su principal rival por el pase a la segunda vuelta de los comicios.

En la pelea por el tercer lugar están Carlos Álvarez, de País para Todos (pasó de 5% a 6,9% post debates), Alfonso López Chau, de Ahora Nación (pasó de 6,5% a 6,1%), Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno (pasó de 4,6% a 5,9%) y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (pasó de 2% a 4,9%).

Detrás de ellos, hay 11 candidatos que se dividen en dos grupos, los que superan el 2%, entre ellos César Acuña, de Alianza para el Progreso (4%) y lo que pasan el 1% [ver infografía]. Entre los postulantes que dejaron “otros” están Fernando Olivera, del Frente Esperanza (1,7%), Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente (1,2%), Enrique Valderrama, del Partido Aprista (1,2%) y Carlos Espá, de Sí Creo (1,1%).

Intención de voto presidencial

El simulacro y el escenario para el Senado

En el primer simulacro (con la utilización de cédulas) realizado por Datum para estas elecciones, también difundido en América Televisión, Fujimori y López Aliaga siguen al frente de las preferencias electorales con 18,5% y 13,3% de los votos válidos. Es decir, sin contar los votos en blanco y los nulos.

Detrás están Álvarez (8,9% de los votos válidos), Sánchez Palomino (7,9%), Nieto Montesinos (6,8%), López Chau (5,9%) y Acuña Peralta (5,5%).

De acuerdo al mismo ensayo, al menos siete partidos superan el 5% de votos válidos en la elección al Senado en la modalidad de distrito único: Fuerza Popular (16,9%), Renovación Popular (12,3%), Juntos por el Perú (7,9%), País para Todos (6,8%), Ahora Nación (6,7%), Alianza para el Progreso (6,7%) y Partido del Buen Gobierno (6,5%).

Muy cerca al 5% estaría Somos Perú (4,2%), partido del expresidente José Jerí, quien fue censurado por el Congreso a raíz de las reuniones no registradas que tuvo con un empresario chino.

En el simulacro, en los votos emitidos, el 45% en el caso del Senado distrito único vició su voto o lo dejó en blanco.

Para el Senado en la circunscripción de Lima Metropolitana, que tiene cuatro escaños, Renovación Popular registra el 19,5% de los votos válidos, Fuerza Popular (19%), Partido del Buen Gobierno (11,7%), País para Todos (7,8%) y Ahora Nación (6,5%).

Y respecto a la cámara de diputados, en la circunscripción de Lima Metropolitana, que tiene 32 curules, el Fuerza Popular tiene el 18,8% de los votos válidos, Renovación Popular (18%), Partido del Buen Gobierno (10%), País para Todos (7,1%) y Ahora Nación (6,3%).

En el caso de votos emitidos en el simulacro para diputados en la capital, el sufragio en blanco tiene 18%, mientras el nuevo, 22,3%.

Encuesta y simulacro de votación