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A dos semanas de las elecciones generales y a luego de la primera ronda de los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, el número de indecisos se ha reducido: pasó de 35,8% a 23,9%. Es decir, las personas que no sabían por quién votar, que pensaban marcar en blanco o viciado, bajó en 11,9%, según la última encuesta de Datum para América Televisión.
A dos semanas de las elecciones generales y a luego de la primera ronda de los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, el número de indecisos se ha reducido: pasó de 35,8% a 23,9%. Es decir, las personas que no sabían por quién votar, que pensaban marcar en blanco o viciado, bajó en 11,9%, según la última encuesta de Datum para América Televisión.
El estudio de opinión, presentado en “Cuarto Poder”, detalló que el “no sabe” pasó de 18,1% a 11,7%, mientras que el “ninguno, blanco o viciado” de 17,7% a 12,2%.
Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) continúan en un empate técnico en los primeros lugares con 13% y 11,7%, respectivamente. Esto al considerar que la encuesta tiene un margen de error de ±2,2 puntos.
Aunque la excongresista ha logrado recortar distancias con el exalcalde de Lima en la capital. Hace siete días, López Aliaga tenía 19,1% frente a 14,4% de Fujimori Higuchi. Hoy, el candidato del partido celeste tiene 17,4% frente a 16,5% de su principal rival por el pase a la segunda vuelta de los comicios.
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En la pelea por el tercer lugar están Carlos Álvarez, de País para Todos (pasó de 5% a 6,9% post debates), Alfonso López Chau, de Ahora Nación (pasó de 6,5% a 6,1%), Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno (pasó de 4,6% a 5,9%) y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (pasó de 2% a 4,9%).
Detrás de ellos, hay 11 candidatos que se dividen en dos grupos, los que superan el 2%, entre ellos César Acuña, de Alianza para el Progreso (4%) y lo que pasan el 1% [ver infografía]. Entre los postulantes que dejaron “otros” están Fernando Olivera, del Frente Esperanza (1,7%), Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente (1,2%), Enrique Valderrama, del Partido Aprista (1,2%) y Carlos Espá, de Sí Creo (1,1%).
El simulacro y el escenario para el Senado
En el primer simulacro (con la utilización de cédulas) realizado por Datum para estas elecciones, también difundido en América Televisión, Fujimori y López Aliaga siguen al frente de las preferencias electorales con 18,5% y 13,3% de los votos válidos. Es decir, sin contar los votos en blanco y los nulos.
Detrás están Álvarez (8,9% de los votos válidos), Sánchez Palomino (7,9%), Nieto Montesinos (6,8%), López Chau (5,9%) y Acuña Peralta (5,5%).
De acuerdo al mismo ensayo, al menos siete partidos superan el 5% de votos válidos en la elección al Senado en la modalidad de distrito único: Fuerza Popular (16,9%), Renovación Popular (12,3%), Juntos por el Perú (7,9%), País para Todos (6,8%), Ahora Nación (6,7%), Alianza para el Progreso (6,7%) y Partido del Buen Gobierno (6,5%).
Muy cerca al 5% estaría Somos Perú (4,2%), partido del expresidente José Jerí, quien fue censurado por el Congreso a raíz de las reuniones no registradas que tuvo con un empresario chino.
En el simulacro, en los votos emitidos, el 45% en el caso del Senado distrito único vició su voto o lo dejó en blanco.
Para el Senado en la circunscripción de Lima Metropolitana, que tiene cuatro escaños, Renovación Popular registra el 19,5% de los votos válidos, Fuerza Popular (19%), Partido del Buen Gobierno (11,7%), País para Todos (7,8%) y Ahora Nación (6,5%).
Y respecto a la cámara de diputados, en la circunscripción de Lima Metropolitana, que tiene 32 curules, el Fuerza Popular tiene el 18,8% de los votos válidos, Renovación Popular (18%), Partido del Buen Gobierno (10%), País para Todos (7,1%) y Ahora Nación (6,3%).
En el caso de votos emitidos en el simulacro para diputados en la capital, el sufragio en blanco tiene 18%, mientras el nuevo, 22,3%.
Por Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional
Para interpretar correctamente los resultados que hoy se publican, es clave considerar tres elementos: el margen de error, la fecha de campo y la técnica utilizada. Se trata de la muestra más grande difundida hasta ahora, con 2,000 casos, lo que reduce el margen de error a +/-2.2 puntos y permite una mayor dispersión en el interior del país. El trabajo de campo se realizó entre el 25 y el 27 de marzo, por lo que recoge el impacto inmediato de la primera ronda de debates, aunque es probable que su efecto continúe desarrollándose en los días siguientes, especialmente en redes sociales.
Se aplicaron dos técnicas, encuestas y un simulacro con cédula similar a la que se utilizará el 12 de abril. Esto permite contrastar las respuestas declaradas con lo que efectivamente hacen al enfrentarse a una cédula. La diferencia entre ambos resultados es particularmente útil para identificar posibles errores al votar o voto escondido.
El primer hallazgo es una reducción significativa de indecisos tras el debate. A nivel declarado, el porcentaje cae de 35.8% a 23.9%. Sin embargo, cuando se utiliza la cédula, el voto blanco y nulo alcanza 28.9%. Esto sugiere que cerca de cinco puntos se pierden por dificultades en el manejo de la cédula. En el caso del Senado Nacional, esta brecha es aún mayor, alcanzando los 19 puntos.
El segundo hallazgo está relacionado con el voto duro y el reconocimiento de los símbolos partidarios. Entre los candidatos con mayor intención de voto, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantienen niveles similares tanto en la encuesta como en la cédula. Sin embargo, en el caso del Senado Nacional, solo Fuerza Popular logra sostener su votación, los demás partidos pierden votación en el simulacro. Otros candidatos, como George Forsyth y Vladimir Cerrón, parecen beneficiarse del reconocimiento de sus partidos, obteniendo un mejor desempeño en la papeleta.
El tercer hallazgo es que no se observa evidencia de voto escondido, aunque el 5% de los peruanos admite sentir vergüenza de expresar su preferencia política en su entorno. Por el contrario, lo que predomina es una pérdida de votos al momento de marcar. Esta caída afecta principalmente a Rafael López Aliaga, Alfonso López Chau y Jorge Nieto, mientras que en el caso de Carlos Álvarez la variación es poco significativa.
De este análisis, se puede concluir que todavía hay mucha movilidad en los votos y que aún no está claro quiénes pasarán a la segunda vuelta.
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