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Resumen

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A dos semanas de las elecciones generales y a luego de la primera ronda de los debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, el número de indecisos se ha reducido: pasó de 35,8% a 23,9%. Es decir, las personas que no sabían por quién votar, que pensaban marcar en blanco o viciado, bajó en 11,9%, según la última encuesta de Datum para América Televisión.

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