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LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Diana Gonzales Obando

Dos millones y medio de jóvenes peruanos entre 18 y 22 años integran el padrón electoral como nuevos votantes. ¿Se sienten representados? ¿Cómo se informan? ¿Qué les exigirían a los nuevos gobernantes? ¿Es cierto que los jóvenes viven distanciados de la política? Son algunas de las preguntas formuladas a jóvenes universitarios que han colaborado en el programa Voz Universitaria de El Comercio.

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