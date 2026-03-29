Dos millones y medio de jóvenes peruanos entre 18 y 22 años integran el padrón electoral como nuevos votantes. ¿Se sienten representados? ¿Cómo se informan? ¿Qué les exigirían a los nuevos gobernantes? ¿Es cierto que los jóvenes viven distanciados de la política? Son algunas de las preguntas formuladas a jóvenes universitarios que han colaborado en el programa Voz Universitaria de El Comercio.

Estas son sus respuestas:

Kiara Sandoval (22)

Estudiante de Arquitectura (PUCP)

Este año terminará su carrera de Arquitectura y le preocupan temas como la ciudad y la vivienda, pues impactan directamente en la calidad de vida, seguridad y en las oportunidades de las personas; sin embargo, son asuntos que no siente presentes en las propuestas de los candidatos. “Después de ver los debates no puedo decir que me sienta 100% representada. Pero sí he tenido, a partir de mi investigación, una visión más clara”, reflexiona Kiara Sandoval. La falta de un discurso consecuente con sus acciones por parte de los políticos actuales es uno de los aspectos más difíciles para ella al momento de tomar una decisión sobre por quién votar. “Si no encuentras coherencia, es difícil construir confianza”, insiste.

Al próximo presidente o presidenta, Kiara le exigiría coherencia, transparencia y capacidad de liderazgo. Para ella son aspectos fundamentales, pues “no solo se trata de tener valores o ser coherente con lo que se dice y se hace, sino también poder transmitirlo. Sobre todo considerando que un presidente lidera a personas con distintas posturas, creencias y formas de pensar. Ahí es donde la capacidad de liderazgo se vuelve clave”.

Desde su vida universitaria, experimenta un momento de mayor interés y compromiso de los jóvenes con la política, a diferencia de lo que se suele pensar. Busca información en plataformas como Voto Informado.

Martín Quintana (22)

Estudiante de Comunicación y Publicidad (Universidad Científica del Sur)

“Los que vamos a votar por primera vez por un presidente en estas elecciones hemos crecido viendo crisis tras crisis, un montón de presidentes y una serie de escándalos. Confiar en un político hoy es para mí imposible”, sostiene con poca esperanza Martín Quintana, estudiante de Comunicación y Publicidad. Este 2026 terminará su carrera. Le resulta sumamente complicado elegir entre la larga lista de candidatos (solo los presidenciales suman 35), pero sí se toma el tiempo de estudiar cada uno de los perfiles y sus planes de gobierno: “Trabajo casi todo el día y es difícil procesar tanta información, creo que para cualquier persona”.

Ver constantemente noticias sobre políticos vinculadas a la corrupción —piensa Martín— es lo que repele a los jóvenes de acercarse a la política. No por un desinterés, sino porque no se sienten representados y eso los aleja con toda razón.

“Solo espero que las próximas personas que entren a gobernar dejen sus intereses personales a un costado y de verdad se pongan a trabajar por el país”. Diariamente, Martín se informa sobre estas elecciones por redes sociales, podcast y este Diario.

Valentina Arbaiza (21)

Estudiante de Psicología (Universidad de Lima)

Tenía la ilusión de llegar a sus primeras elecciones presidenciales convencida de su voto; sin embargo, esto no pasará y le apena. “Es un deber que tengo que cumplir, pero no es que me haga feliz, no estoy convencida, creo que ver el debate me confundió más”, nos dice Valentina Arbaiza de 21 años.

Ella es estudiante de Psicología. En estos momentos está fuera del país, pero se sigue informando sobre lo que sucede en este proceso electoral. “Ninguno nos representa, no piensan en los peruanos ni en el Perú, siempre está la ‘ley del vivo’ y el individualismo. Nos falta alguien que ame realmente a nuestro país”. Valentina tiene un interés genuino en hacer un camino en la política en algún momento de su vida, pero no encuentra un partido que la represente y eso es una preocupación. “Pensar que a todos los jóvenes no nos interesa la política es meternos en un mismo saco y está mal. Es cierto que hay gente de mi generación que ‘está en otra’ o votará por quien voten sus papás, pero hay chicos que estamos bastante interesados”, reflexiona la estudiante. No tiene TikTok, pero se suele informar sobre las elecciones por Instagram y los medios tradicionales.

Marcelo Martínez (22)

Estudiante de Comunicaciones (USIL)

Siente que votar en estas elecciones presidenciales es una gran responsabilidad, no solo porque es su primera vez, sino porque un gran porcentaje de votantes pertenece a su generación. “Está la presión de tomar la mejor decisión para ti, tu familia, así como para todo el país”, explica sobre su sentir Marcelo Martínez, estudiante de Comunicaciones de 22 años.

“Los jóvenes tienen que entender que de nosotros depende el futuro del Perú y ahora tenemos la oportunidad de tomar la decisión de cambiar el rumbo”, dice Marcelo, y se siente apenado porque algunos jóvenes no le den importancia.

Al nuevo presidente le pediría, principalmente, que cambie los requisitos para postular, que estos sean más exigentes y no solo ser mayor de 35 años y ser peruano: “Calidad es mejor que cantidad. Considero que el presidente debe contar con más estudios y no tener ninguna relación con la corrupción. Ahora cualquiera puede entrar y justamente por eso tenemos tantos candidatos”. En estos días se viene informando por medio de redes sociales mientras viaja a la universidad y mira el noticiero de la noche al llegar a casa.