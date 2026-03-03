La 98.° edición de los premios Oscar estrenará la categoría de Mejor Dirección de Casting, reconociendo el trabajo clave de quienes forman y preparan los elencos cinematográficos.

Entre los nominados se encuentra "O Agente Secreto", una película brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y con el casting a cargo de Gabriel Domingues, que se suma a una destacada lista de filmes seleccionados.

Con esta incorporación, la Academia de Hollywood otorga finalmente el reconocimiento oficial a una de las funciones más esenciales en el cine: la dirección de casting, responsable de elegir y coordinar a los actores que dan vida a los personajes en pantalla.

La categoría, que debutará en la gala de 2026, es la primera en añadirse a los premios desde 2001, cuando se instauró el galardón a la mejor película animada.

¿Cómo fue incluida esta categoría?

La creación de esta categoría no ha sido un hecho aislado, sino el resultado de años de presión por parte de los directores de casting que, aunque formaban parte de la Academia, no contaban con un premio propio.

En 2013, la Academia creó la rama de directores de casting, permitiendo que estos profesionales pudieran votar en las categorías generales.

Sin embargo, aún quedaba pendiente el reconocimiento oficial a su labor creativa, algo que ahora se corrige con la instauración de este galardón.

¿Quiénes son los primeros nominados en la categoría de Mejor Dirección de Casting?

Entre los nominados a la primera edición del Óscar a Mejor Dirección de Casting destaca Nina Gold, encargada del reparto de "Hamnet", y Jennifer Venditti, quien reunió a actores como Timothée Chalamet para "Marty Supreme".

También están Cassandra Kulukundis, responsable del elenco de "One Battle After Another" de Paul Thomas Anderson, y Gabriel Domingues, director de casting de la cinta brasileña "O Agente Secreto", protagonizada por Wagner Moura y Udo Kier.

La lista la completa Francine Maisler, conocida por su trabajo en filmes ganadores del Óscar como "Birdman" y "The Revenant", quien estuvo detrás del elenco de "Sinners", la película más nominada de esta edición con 16 candidaturas.

“O Agente Secreto”, la primera película latina nominado al nuevo premio de los Oscars

La nominación de "O Agente Secreto", una producción brasileña, es un hito para el cine latinoamericano, que logra ser reconocido en una de las categorías más prestigiosas de la noche.

Esta película, que ha capturado la atención de la crítica, tiene en su elenco a actores de renombre internacional como Wagner Moura, lo que resalta aún más su impacto en el ámbito cinematográfico global.

