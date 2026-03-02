“Scary Movie” presentó este lunes el primer avance de su nueva entrega, una sátira cargada de crítica política, con referencias a la cultura ‘woke’ y parodias a grandes éxitos de la pequeña y gran pantalla como ‘Wednesday’, ‘Meghan’ o la nominada al Oscar ‘Sinners’.

“Adivina quién ha vuelto”, reza el tráiler al ritmo de ‘Without Me’, del rapero estadounidense Eminem, en una secuencia ambientada en el metro en la que la muñeca ‘Meghan’ se quita la máscara para revelar su verdadera identidad: Ghostface, el asesino enmascarado de la saga ‘Scream’, que inspiró la primera película de la franquicia.

“‘¡La está apuñalando!’”, grita una mujer, mientras la víctima espeta: “Mi pronombre es elle, ¿vale? Así que di pobrecille”.

“Scary Movie 6” estrena su primer tráiler oficial. (Foto: Captura de YouTube)

Tras un grito de una joven parodiando a Wednesday Addams, la rubia Cindy Campbell (Anna Faris) se reencuentra con su vieja amiga Brenda (Regina Hall). La dupla trabajó desde el inicio de la saga en el año 2000 hasta la cuarta entrega, en 2006.

“¿Un abrazo?”, le dice Brenda, a lo que Cindy responde: “Me apetece, pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista”.

El avance de la sexta película, que se estrenará en la gran pantalla el próximo 12 de junio, parodiará a algunas de las películas de terror más recientes, como ‘Weapons’, The Substance’ (‘La Sustancia’) o ‘Get Out’.

La nueva entrega de una de las franquicias más icónicas de la gran pantalla, conocida por revolucionar el género al añadir un toque de burla irreverente y absurdo a los clichés de cine de terror de la década de 1990 marca el regreso de los hermanos Marlon y Shawn Wayans, considerados como los cerebros de esta franquicia, tras 18 años.

