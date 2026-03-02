Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Scary Movie 6” estrena su primer tráiler oficial. (Foto: Captura de YouTube)
“Scary Movie 6” estrena su primer tráiler oficial. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

“Scary Movie” presentó este lunes el primer avance de su nueva entrega, una sátira cargada de crítica política, con referencias a la cultura ‘woke’ y parodias a grandes éxitos de la pequeña y gran pantalla como ‘Wednesday’, ‘Meghan’ o la nominada al Oscar ‘Sinners’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.