Los fans de la comedia de horror ya tienen una fecha especial marcada en el calendario: “Scary Movie 6” llegará a los cines en junio del 2026 y el contenido de su primer tráiler, que se lanzó oficialmente junto a “Scream 7”, se filtró en las redes sociales... revelando varias de las cintas que serán objeto de parodia en esta nueva entrega. Así, la franquicia regresa más de una década después con una promesa clara: reírse sin filtros de los mayores éxitos del terror reciente y de algunos clásicos de culto.

Vale precisar que Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans vuelven a escribir el guion de la cinta, mientras que Michael Tiddes se encarga de la dirección y Paramount Pictures asume el estreno mundial en salas.

Asimismo, regresan figuras clave al elenco, como Anna Faris (Cindy Campbell) y Regina Hall (Brenda Meeks), lo que refuerza la idea de “secuela legado” que retoma el espíritu de las primeras entregas.

¿QUÉ PELÍCULAS SERÁN PARODIADAS EN “SCARY MOVIE 6”?

A partir del tráiler filtrado, y tal como reportan portales como @PopCrave, se desprende que estas serán las películas parodiadas en “Scary Movie 6”:

1. “MA” (2019)

Empiezo la lista con un thriller de terror psicológico sobre una mujer solitaria que invita a un grupo de adolescentes a beber en su sótano, pero—poco a poco—muestra un comportamiento obsesivo y violento que esconde traumas del pasado.

2. “Smile” (2022)

Terror sobrenatural en el que una psiquiatra presencia el suicidio de una paciente y comienza a ser acosada por una entidad que se manifiesta a través de sonrisas perturbadoras, transmitiendo una especie de maldición de víctima a víctima.

3. “Scream 6″ (“Scream VI”, 2023)

Slasher ambientado en Nueva York: los sobrevivientes de la masacre de Woodsboro intentan empezar de cero en la ciudad, pero un nuevo Ghostface los persigue y conecta los asesinatos con el legado de los homicidios previos.

4. “Sinners” (2025)

Un drama de terror muy comentado en la temporada de premios. Aquí, con el objetivo de dejar atrás sus turbulentas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo. Sin embargo, una vez allí descubrirán que un gran mal espera al acecho para recibirlos.

5. “Get Out” (2017)

Terror social en el que un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca y descubre un plan siniestro que mezcla racismo, hipnosis y apropiación de cuerpos, usando la incomodidad racial como motor del horror.

6. “M3GAN” (2022)

Cinta de terror y ciencia ficción sobre una muñeca androide con inteligencia artificial diseñada para proteger a una niña. No obstante, la programación se sale de control y la convierte en una figura homicida extremadamente protectora.

​7. “Weapons” (2025)

Un thriller de horror estructurado en varias historias conectadas por un crimen perturbador y una atmósfera muy oscura.

8. “Heart Eyes” (2025)

Slasher romántico ambientado en San Valentín: un asesino conocido como el Heart Eyes Killer caza parejas, mientras dos compañeros de trabajo, confundidos con un noviazgo real, se convierten—sin querer—en sus próximas víctimas.

9. “Terrifier” (2016)

Saga de terror extremo centrada en Art the Clown, un payaso mudo y sádico que comete asesinatos brutales y muy gráficos.

10​. “Malignant” (2021)

Horror sobrenatural dirigido por James Wan, en el que una mujer sufre visiones de crímenes espantosos que—en realidad—están ocurriendo, hasta descubrir que comparte su cuerpo con una entidad física ligada a un trauma infantil y a una cirugía fallida.

​11. “The Substance” (o “La sustancia”, 2024)

Terror corporal con crítica a la industria de la belleza: una actriz madura recurre a un tratamiento experimental que le permite generar una versión joven de sí misma, pero ambas identidades deben turnarse el control del cuerpo y la situación se vuelve cada vez más violenta.

12. “Final Destination: Bloodlines” (2025)

Cierro la lista con la última entrega de la franquicia “Destino final” que retoma la premisa clásica: un grupo de personas evita una tragedia masiva gracias a una premonición y luego la Muerte comienza a cazarlos uno por uno mediante accidentes encadenados.

