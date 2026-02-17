En los últimos años, las casas aisladas, los bosques y las cabañas de “fin de semana romántico” se han convertido en escenarios recurrentes de las películas de terror, dado que condensan muy bien esa sensación de intimidad que se rompe cuando lo extraño empieza a filtrarse en lo doméstico. Así, “Keeper” (en español: "Líbralos del mal“) es un proyecto que se suma a la lista, pero desde la mirada del “terror folk”, un subgénero que mezcla lo rural con lo ritual. En ese sentido, ¿te gustaría saber de qué trata y cómo ver la cinta? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el filme está dirigido por Osgood Perkins, cineasta reconocido por su trabajo previo en "The Monkey" (2025), "Longlegs" (2024) y "Gretel & Hansel" (2020).

Además, el guion está a cargo de Nick Lepard, mientras que Jeremy Cox es el responsable de la cinematografía.

¿DE QUÉ TRATA “KEEPER”?

La premisa de “Keeper” arranca como un viaje romántico: Malcolm (Rossif Sutherland), un médico, lleva a su novia Liz (Tatiana Maslany), una pintora, a una cabaña en el campo para celebrar su primer año juntos.

Sin embargo, lo que empieza como una escapada aparentemente perfecta se complica cuando comienzan a ocurrir situaciones extrañas en la casa y en los alrededores, acompañadas por una sensación creciente de que ese lugar carga con una historia que nadie les contó del todo.

Entonces, a medida que avanza la noche, las tensiones dentro de la pareja se cruzan con la presencia de fuerzas que parecen ligadas al pasado del lugar, lo que convierte ese viaje íntimo en una experiencia digna de una pesadilla.

MIRA EL TRÁILER DE “KEEPER”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “KEEPER”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Keeper”:

Tatiana Maslany como Liz

como Liz Rossif Sutherland como el Dr. Malcolm Westbridge

como el Dr. Malcolm Westbridge Glen Gordon como el adolescente Malcolm

como el adolescente Malcolm Birkett Turton como Darren Westbridge, el primo de Malcolm

como Darren Westbridge, el primo de Malcolm Logan Pierce como el adolescente Darren

como el adolescente Darren Eden Weiss como Minka, la novia de Darren

como Minka, la novia de Darren Cassandra Ebner como Baghead

como Baghead Tess Degenstein como Baghead y Maggie

como Baghead y Maggie Erin Boyes como Julia

como Julia Claire Friesen as Louise

¿CÓMO VER “KEEPER”?

Si bien “Keeper” llegó a los cines de Estados Unidos el 14 de noviembre—y a España el 19 de diciembre del 2025—, su lanzamiento en Latinoamérica respeta la siguiente programación:

Estreno en América Latina: jueves 19 de febrero del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en esta región, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Keeper", película del director Osgood Perkins que se desarrolla a lo largo de 99 minutos de metraje (Foto: Wayward Entertainment / Big Rodeo Films / Oddfellows Pictures)

