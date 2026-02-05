Un silbato con forma de cráneo, un ruido espantoso y un deceso que no espera su turno... Estos son los ingredientes de “El sonido de la muerte” (en su idioma original: “Whistle”), película que llega a las salas de cine con una premisa que mezcla la mitología azteca con el terror adolescente. Por lo tanto, es una interesante propuesta para quienes busquen la emoción del horror en la cartelera. Así, ¿te gustaría saber de qué trata, quiénes son las estrellas del elenco y cómo ver la producción? Pues, si la respuesta es positiva, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Corin Hardy, cineasta británico que saltó a la fama con “The Hallow” (2015) y consolidó su carrera con “La Monja” (2018) del universo “El conjuro”.

Por otro lado, el guionista es Owen Egerton, reconocido por escribir y dirigir “Blood Fest” (2018), una comedia de terror que satiriza las convenciones del género.

Además, debes saber que la premisa de la película se inspira en un artefacto real: el silbato de la muerte azteca, conocido como “Ehecachichtli” en náhuatl, el cual fue descubierto en 1999 durante excavaciones en el Templo de Quetzalcóatl en Tlatelolco, Ciudad de México.

Durante 15 años, los científicos pensaron que era solo un adorno. Hasta que, por accidente, alguien sopló en él y se reveló que producía un sonido espeluznante similar a un grito desgarrador.

Así, según la investigación del arqueólogo Roberto Velázquez Cabrera, estos instrumentos estaban asociados al culto del dios del viento Ehecatl y al dios de la muerte Mictlantecuhtli.

¿DE QUÉ TRATA “EL SONIDO DE LA MUERTE”?

“El sonido de la muerte” narra la historia de Chrys (Dafne Keen), una adolescente problemática que se muda a vivir con su primo Rel (Sky Yang) después de la muerte de su padre.

Eventualmente, en su nueva escuela, ella y un grupo de inadaptados tropiezan con un objeto que nunca debieron encontrar: un antiguo silbato de la muerte azteca escondido en el casillero de un estudiante fallecido.

Entonces, al soplarlo por curiosidad, descubren que el aterrador sonido que emite tiene consecuencias mortales: convoca sus propias muertes futuras para darles caza en el presente.

Es decir, si tu destino era morir quemado en décadas, el silbato acelera ese final y lo trae al ahora.

De esta manera, a medida que los cuerpos empiezan a acumularse, los sobrevivientes deben investigar los orígenes del artefacto en una carrera desesperada por detener la cadena de horrores que ellos mismos han puesto en marcha

MIRA EL TRÁILER DE “EL SONIDO DE LA MUERTE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SONIDO DE LA MUERTE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “El sonido de la muerte”:

Dafne Keen como Chrys (Chrysanthemum) , la protagonista de la historia.

, la protagonista de la historia. Sophie Nélisse como Ellie , el interés romántico de Chrys.

, el interés romántico de Chrys. Nick Frost como el Sr. Craven, uno de los adultos del relato.

El reparto también incluye a:

Sky Yang como Rel, el primo de Chrys.

como Rel, el primo de Chrys. Jhaleil Swaby como Dean

como Dean Ali Skovbye como Grace

como Grace Percy Hynes White como Noah Haggerty

White como Noah Haggerty Michelle Fairley

¿CÓMO VER “EL SONIDO DE LA MUERTE”?

“El sonido de la muerte” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en México : jueves 5 de febrero del 2026

: jueves 5 de febrero del 2026 Estreno en Estados Unidos : viernes 6 de febrero del 2026

: viernes 6 de febrero del 2026 Estreno en Perú : jueves 12 de febrero del 2026

: jueves 12 de febrero del 2026 Estreno en España: viernes 20 de marzo del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "El sonido de la muerte", película del director Corin Hardy que se desarrolla a lo largo de 85 minutos de metraje (Foto: IFC Films / Shudder)

