Imagina estar atrapado en un submarino oxidado, navegando a ciegas por un océano de sangre en una luna abandonada. Esa es la trama que plantea “Iron Lung”, el debut cinematográfico más ambicioso de un creador de YouTube. Y es que Mark Fischbach (Markiplier)—youtuber con más de 38 millones de suscriptores—no solo dirigió, protagonizó, escribió, produjo y editó la película, sino que logró que miles de salas de cine a nivel internacional proyecten su adaptación del videojuego independiente de terror que se volvió viral en el 2022.

Vale precisar que la cinta se caracteriza por su uso extremo de sangre artificial: en total, se emplearon más de 80,000 galones estadounidenses (aproximadamente 300,000 litros).

Esta cifra la convierte en la película con más sangre falsa de la historia del cine de terror, superando a títulos como “Piranha 3D” (2010) y “Evil Dead” (2013).

Sin embargo, debes saber que el récord también tuvo serias consecuencias reales: durante el rodaje, Fischbach fue hospitalizado porque le entró mucho de este producto en los ojos.

¿DE QUÉ TRATA “IRON LUNG”?

Como adaptación del videojuego homónimo de David Szymanski, “Iron Lung” nos transporta a un futuro posapocalíptico devastado por un evento conocido como “The Quiet Rapture” (“El Rapto Silencioso”).

Resulta que este fenómeno inexplicable provocó la desaparición repentina de todas las estrellas conocidas y los planetas habitables del universo, dejando a la humanidad fragmentada en estaciones espaciales y naves errantes.

Eventualmente, décadas después de la catástrofe, una organización descubre algo impactante en una luna estéril: un vasto océano de sangre.

Entonces, con la esperanza de encontrar recursos que permitan la supervivencia de los últimos humanos, se lanza una expedición utilizando un submarino precario y oxidado apodado el “Iron Lung” (Pulmón de Hierro).

El protagonista es un convicto (interpretado por Mark Fischbach), quien sabe muy bien cuál es su papel en la misión: si logra explorar las profundidades de aquel océano y fotografiar anomalías clave, ganará su libertad.

No obstante, debido a la presión extrema y a la profundidad abismal, la ventana frontal del submarino ha sido sellada con metal, lo que lo obliga a navegar a ciegas... usando solo un radar de proximidad, sensores y una cámara de baja resolución.

Por si fuera poco, la tensión aumenta cuando se revela que esta es la decimotercera expedición: las 12 anteriores no regresaron.

MIRA EL TRÁILER DE “IRON LUNG”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “IRON LUNG”?

Además de Mark Fischbach como protagonista (el convicto), “Iron Lung” cuenta con un elenco que mezcla nombres populares del entretenimiento digital con intérpretes profesionales. Ellos son:

Caroline Rose Kaplan , actriz conocida por “The Plot Against America” (2020).

, actriz conocida por “The Plot Against America” (2020). Seán McLoughlin (Jacksepticeye), youtuber irlandés y amigo cercano de Fischbach.

(Jacksepticeye), youtuber irlandés y amigo cercano de Fischbach. Troy Baker , legendario actor de voz de videojuegos (“The Last of Us”).

, legendario actor de voz de videojuegos (“The Last of Us”). Elsie Lovelock , actriz y creadora de contenido.

, actriz y creadora de contenido. Isaac McKee , Elle LaMont y Valkyrae (esta última en un rol de voz agregado después del rodaje).

, y (esta última en un rol de voz agregado después del rodaje). David Szymanski, creador del videojuego original, en un cameo sorpresa.

¿CÓMO VER “IRON LUNG”?

“Iron Lung” llega a los cines el viernes 30 de enero del 2026 en un lanzamiento sin precedentes para una película independiente.

Y es que el estreno simultáneo incluye Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

En Europa, por su parte, la distribuidora Piece of Magic Entertainment se encargará de lanzarla en Alemania, Austria, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Eslovaquia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

Hasta el momento, no se ha confirmado su llegada oficial a España o Latinoamérica, por lo que te recomiendo prestarle atención a las redes sociales de Markiplier por si hay novedades al respecto.

El póster de "Iron Lung", película de terror del director Mark Fischbach que se desarrolla a lo largo de 95 minutos de metraje (Foto: Markiplier Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí