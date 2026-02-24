“Scream 7” es la nueva película de la clásica saga de terror creada por Wes Craven, la cual marca el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott... ahora convertida en madre. Así, se ha vuelto a poner a Ghostface en el centro de la conversación entre los fans del género, sobre todo entre quienes siguieron las primeras cintas de la franquicia en los años noventa. En ese sentido, ¿te gustaría saber exactamente de qué trata la producción, cuándo se estrena y qué intérpretes se lucen en pantalla? Pues, si la respuesta es positiva, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que esta séptima entrega funciona como secuela directa de “Scream VI” (2023) y, a su vez, como un “reboot creativo” que vuelve a centrarse en los personajes emblemáticos de la saga.

Además, Kevin Williamson, guionista original de la franquicia, asume por primera vez la dirección de una película de “Scream”, con un guion que coescribe junto a Guy Busick, a partir de una historia compartida con James Vanderbilt.

¿DE QUÉ TRATA “SCREAM 7”?

La cinta retoma la historia de Sidney Prescott (Neve Campbell), quien ha reconstruido su vida en Pine Grove, Indiana, junto a su esposo Mark Evans (Joel McHale) y su hija Tatum (Isabel May), lejos de Woodsboro y de las masacres que la marcaron desde adolescente.

Sin embargo, todo se derrumba cuando un nuevo Ghostface (con la voz de Roger L. Jackson) aparece en este pueblo aparentemente seguro y pone como objetivo principal a la hija de Sidney.

De esta manera, nuestra protagonista se ve forzada a romper su fachada de vida normal y enfrentarse otra vez a su propio historial de violencia, con el fin de proteger a su familia y poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.

MIRA EL TRÁILER DE “SCREAM 7”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SCREAM 7”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Scream”:

Neve Campbell como Sidney Prescott , la protagonista clásica de la saga.

, la protagonista clásica de la saga. Courteney Cox como Gale Weathers , periodista y figura recurrente desde la primera cinta.

, periodista y figura recurrente desde la primera cinta. Isabel May como Tatum Evans , la hija de Sidney.

, la hija de Sidney. Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin , sobrina del recordado Randy y experta en reglas del terror.

, sobrina del recordado Randy y experta en reglas del terror. Mason Gooding como Chad Meeks-Martin , hermano de Mindy.

, hermano de Mindy. Joel McHale como Mark Evans , esposo de Sidney y padre de Tatum.

, esposo de Sidney y padre de Tatum. Roger L. Jackson como la voz de Ghostface , el icónico asesino enmascarado.

, el icónico asesino enmascarado. David Arquette como Dewey Riley, el sheriff adjunto ligado al trío original.

Asimismo, se han anunciado a estos otros miembros del reparto: Anna Camp, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O’Connor, Sam Rechner, Ethan Embry y Mark Consuelos.

Y el regreso de Matthew Lillard (Stu Macher) y Scott Foley (Roman Bridger) en apariciones especiales.

¿CÓMO VER “SCREAM 7”?

“Scream 7” se estrena en cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Estreno en Estados Unidos y España: jueves 26 de febrero del 2026

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "Scream 7", película de Kevin Williamson que se desarrolla a lo largo de 114 minutos de metraje (Foto: Paramount Pictures)

