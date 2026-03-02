Resumen

"Scary Movie 6" se estrena exclusivamente en los cines de Perú este jueves 4 de junio. (Foto: Fanáticos del Cine)
Por Paolo Valdivia

Después de años de rumores y pedidos de los fans, finalmente se estrenó el tráiler de “Scary Movie 6”, la nueva entrega de la icónica franquicia de comedia y terror que marcó a toda una generación. La película llegará a los cines de Perú el próximo 4 de junio de 2026, prometiendo una avalancha de parodias, referencias y humor irreverente que no dejará “franquicia” en pie.

