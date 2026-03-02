Después de años de rumores y pedidos de los fans, finalmente se estrenó el tráiler de “Scary Movie 6”, la nueva entrega de la icónica franquicia de comedia y terror que marcó a toda una generación. La película llegará a los cines de Perú el próximo 4 de junio de 2026, prometiendo una avalancha de parodias, referencias y humor irreverente que no dejará “franquicia” en pie.

Tráiler oficial

A 26 años de haber escapado de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (en clara alusión a “Scream”) el grupo original vuelve a estar en la mira. Y esta vez, no solo deberán sobrevivir a un nuevo psicópata, sino también a la interminable ola de reboots, remakes y “capítulos finales” que nunca son realmente el último.

El regreso del elenco original: los Wayans vuelven a la carga

Una de las grandes sorpresas (y alegrías) del tráiler es el regreso del elenco clásico. Marlon Wayans retoma su papel como Shorty, junto a Shawn Wayans como Ray. A ellos se suman Anna Faris como la inolvidable Cindy y Regina Hall como Brenda.

La química entre los protagonistas fue una de las claves del éxito de las primeras películas, y el tráiler deja claro que esa dinámica sigue intacta. Chistes absurdos, situaciones incómodas y referencias directas a la cultura pop actual forman parte del menú que prepara esta nueva entrega.

El eslogan no deja dudas: “The Wayans are back to cancel the Cancel Culture”. Es decir, la saga vuelve dispuesta a burlarse de todo y de todos, incluso del clima social actual.

De qué va a tratar

Si algo caracterizó a la franquicia desde su inicio fue su capacidad para reírse de las tendencias del cine de terror. En “Scary Movie 6”, el blanco es aún más amplio: reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, “elevated horror”, historias de origen y cualquier producción que incluya la palabra “legacy”.

El tráiler deja claro que no hay nada sagrado. Cada cliché será expuesto, cada moda cinematográfica será ridiculizada y cada “final chapter” será puesto en evidencia. En una industria donde las franquicias dominan la cartelera, la película parece llegar en el momento perfecto para satirizar la obsesión por revivir viejos éxitos.

Además, junto al elenco clásico también se suman nuevos rostros, lo que abre la puerta a referencias más actuales y guiños a las sagas de terror contemporáneas.

Fecha de estreno de “Scary Movie 6” en Perú

“Scary Movie 6” se estrenará en los cines peruanos el 4 de junio de 2026. Con el lanzamiento del primer tráiler, las expectativas están por las nubes, especialmente entre quienes crecieron con las primeras entregas y esperaban el regreso del humor sin filtros que definió a la saga.