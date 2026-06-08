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“Scary Movie” lidera la taquilla mundial en su primer fin de semana. (Foto: Instagram / @scarymovie)
“Scary Movie” lidera la taquilla mundial en su primer fin de semana. (Foto: Instagram / @scarymovie)
Por Agencia EFE

La nueva entrega de la saga de terror y humor “Scary Movie” se posiciona este fin de semana como líder de taquilla con 105,5 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, el mejor estreno desde el lanzamiento de la primera película en el 2000.

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