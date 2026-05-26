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"The Mandalorian and Grogu" lidera la taquilla mundial en su primer fin de semana. (Foto: Instagram / @starwars)
"The Mandalorian and Grogu" lidera la taquilla mundial en su primer fin de semana. (Foto: Instagram / @starwars)
Por Agencia EFE

La nueva película del universo George Lucas, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, lidera la taquilla este fin de semana con una recaudación de 165 millones de dólares en todo el mundo y 102 millones en Norteamérica.

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