Por Alfonso Rivadeneyra García

Hollywood necesita llevar gente a los cines. Lo comenta el accionista en la junta anual, el productor lo dice en entrevistas que terminan siendo noticia. Ir al cine tiene que ser una necesidad. Disney lo consiguió al comprar franquicias como Star Wars, pero la última vez que esta saga hizo números atractivos por una película fue hace casi siete años y ahora quiere repetir el plato con su historia más popular, hija del depredador natural de las salas, el streaming.

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RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.