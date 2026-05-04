Resumen

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Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo y qué significa “May the 4th be with you”. (Foto: Yoga Cita / AFP)
Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo y qué significa “May the 4th be with you”. (Foto: Yoga Cita / AFP)
Por Redacción EC

El Día Internacional de Star Wars, también conocido como Star Wars Day o “May the 4th be with you”, se celebra cada 4 de mayo en distintas partes del mundo. Con el paso del tiempo, esta fecha se ha consolidado como un fenómeno cultural global que trasciende generaciones.

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