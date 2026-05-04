El Día Internacional de Star Wars, también conocido como Star Wars Day o “May the 4th be with you”, se celebra cada 4 de mayo en distintas partes del mundo. Con el paso del tiempo, esta fecha se ha consolidado como un fenómeno cultural global que trasciende generaciones.

La expresión “May the 4th be with you” ha ganado popularidad a lo largo de los años, al punto de que en esta jornada se organizan diversos eventos en los que miles de fanáticos se reúnen para celebrar el universo creado por George Lucas. Algunos optan por disfrazarse de sus personajes favoritos, mientras que otros realizan maratones para ver las películas de la saga.

¿Qué significa “May the 4th be with you”?

El origen de esta frase proviene de la icónica expresión “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), utilizada por los Jedi desde la primera película de la saga, Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977).

Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo y qué significa “May the 4th be with you”. (Foto: Yoga Cita / AFP)

En 1979, el diario británico London Evening News publicó el titular “May the 4th be with you, Maggie” para felicitar a Margaret Thatcher tras su victoria electoral del 3 de mayo. Este juego de palabras, inspirado en la saga, aprovechó la similitud entre “May” (mayo) y la expresión de deseo en inglés, dando origen a una de las referencias más populares vinculadas al 4 de mayo.

¿Cómo se celebra el Día de Star Wars?

Con el paso de los años, la fecha ha cobrado mayor relevancia y millones de seguidores celebran este día de distintas maneras. Algunos se disfrazan de sus personajes favoritos, otros se reúnen para ver las películas, e incluso se organizan eventos de gran escala para conmemorar la ocasión.

Los personajes más recordados de Star Wars

Desde su estreno, la saga se ha convertido en un fenómeno del cine contemporáneo gracias a sus icónicos personajes, cuyas historias y frases los han transformado en referentes culturales.

Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo y qué significa “May the 4th be with you”. (Foto: Mohd Rasfan / AFP)

Yoda: uno de los personajes más aclamados, símbolo de sabiduría y guía espiritual dentro del universo de Star Wars.

Luke Skywalker: de origen humilde, su historia de superación lo lleva a convertirse en un poderoso caballero Jedi.

Darth Vader: el icónico villano cuya presencia imponente y complejidad emocional lo convierten en uno de los personajes más enigmáticos.

Princesa Leia: figura clave en la historia, destaca por su fortaleza, liderazgo y compromiso con la causa rebelde.