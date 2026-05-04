La expresión “May the 4th be with you” ha ganado popularidad a lo largo de los años, al punto de que en esta jornada se organizan diversos eventos en los que miles de fanáticos se reúnen para celebrar el universo creado por George Lucas. Algunos optan por disfrazarse de sus personajes favoritos, mientras que otros realizan maratones para ver las películas de la saga.
El origen de esta frase proviene de la icónica expresión “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”), utilizada por los Jedi desde la primera película de la saga, Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977).
En 1979, el diario británico London Evening News publicó el titular “May the 4th be with you, Maggie” para felicitar a Margaret Thatcher tras su victoria electoral del 3 de mayo. Este juego de palabras, inspirado en la saga, aprovechó la similitud entre “May” (mayo) y la expresión de deseo en inglés, dando origen a una de las referencias más populares vinculadas al 4 de mayo.
¿Cómo se celebra el Día de Star Wars?
Con el paso de los años, la fecha ha cobrado mayor relevancia y millones de seguidores celebran este día de distintas maneras. Algunos se disfrazan de sus personajes favoritos, otros se reúnen para ver las películas, e incluso se organizan eventos de gran escala para conmemorar la ocasión.