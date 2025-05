Para los fans de la emblemática saga de Star Wars, el 4 de mayo es mucho más que un día cualquiera en el calendario. Gracias al ingenioso juego de palabras “May the 4th be with you”, esta fecha se ha transformado en una festividad global que celebra el legado de la saga. Aquí te dejamos 50 frases del Día de Star Wars (Star Wars Day) para que disfrutescon estilo y compartas la emoción. ¡Que la fuerza te acompañe!

¿Por qué el Día de Star Wars es el 4 de mayo?

El 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News publicó una noticia que dio origen al Día de Star Wars. Se trataba de un mensaje en el que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su nuevo cargo de primera ministra del país. “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre “Que la Fuerza te acompañe” («May the Force be with you»).

Frases del Día de Star Wars para dedicar

“Que la fuerza te acompañe.” – Obi-Wan Kenobi

“El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.” – Yoda

“Los Jedi no buscan la aventura, sino el conocimiento.” – Qui-Gon Jinn

“No hay nada más peligroso que un Jedi.” – Conde Dooku

“La fuerza es lo que nos da vida. Nos rodea y penetra en nosotros. Es energía.” – Qui-Gon Jinn

“Siempre hay un maestro y un aprendiz.” – Darth Bane

“La fe en tus amigos te puede sacar de la oscuridad.” – Luke Skywalker

“Haz lo que debas hacer, no lo que te gustaría hacer.” – Obi-Wan Kenobi

“El fracaso es el mejor maestro.” – Yoda

“Yo soy tu padre.” – Darth Vader

“Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.” – Princesa Leia

“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.” – Yoda

“Este es el camino.” – El mandaloriano

“Estos no son los droides que estás buscando.” – Obi-Wan Kenobi

“Nunca subestimes el poder del lado oscuro.” – Darth Vader

“Usa la fuerza, Luke.” – Obi-Wan Kenobi

“Los sith son los portadores de la paz.” – Anakin Skywalker

“Soy un Jedi, como mi padre antes que yo.” – Luke Skywalker

“La empatía es el camino hacia la paz.” – Padmé Amidala

“La rebelión es el inicio de la libertad.” – Bail Organa

“Siempre hay una posibilidad.” – Qui-Gon Jinn

“Haz lo que debas hacer.” – Anakin Skywalker

“Sé valiente y no mires atrás. No te rindas.” – Rey Skywalker

“Solo un sith piensa en absolutos.” – Obi-Wan Kenobi

“El miedo es el camino hacia el lado oscuro.” – Yoda

“¿De qué sirve tener miedo?” – Padmé Amidala

FRASES | Celebra el Día de Star Wars 2024 con tus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo. (Gestión Mix)

Frases de Star Wars en inglés

“Many of the truths that we cling to depend on our viewpoint.” — Obi-Wan Kenobi, Star Wars Episode VI: Return Of The Jedi

“Train yourself to let go of everything you fear to lose.” —Yoda, Revenge Of The Sith

“Try not. Do or do not. There is no try.” —Yoda, Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

“Your eyes can deceive you; don’t trust them.” —Obi-Wan Kenobi, Star Wars Episode IV: A New Hope

“No longer certain that one ever does win a war, I am.” —Yoda, The Clone Wars

“In a dark place we find ourselves and a little more knowledge lights our way.” —Yoda, Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith

“Sometimes we must let go of our pride and do what is requested of us.” —Anakin Skywalker, Star Wars Episode II: Attack Of The Clones

“We’ll always be with you. No one’s ever really gone. A thousand generations live in you now.” —Luke Skywalker, Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker

“The ability to speak does not make you intelligent.” —Qui-Gon Jinn, The Phantom Menace

“Difficult to see; always in motion is the future.” —Yoda, The Empire Strikes Back

Frases del Día de Star Wars del lado oscuro

“Eso espero comandante, por su propio bien. El Emperador no es tan magnánimo como yo.” — Darth Vader.

“Solo tu odio puede destruirme.” — Darth Vader.

“Yo soy tu padre.” — Darth Vader.

“No conoces el poder del Lado Oscuro.” — Darth Vader.

“Su carencia de fe resulta molesta.” — Darth Vader.

“Cuando me separé de ti no era más que un aprendiz, ahora yo soy el maestro.” — Darth Vader.

“Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo.” — Darth Vader.

“Impresionante... ¡Muy impresionante! Controlas tu miedo, Obi-Wan te ha instruido bien...” — Darth Vader.

“La Fuerza está contigo joven Skywalker... pero todavía no eres un Jedi.” — Darth Vader.

“Me ha fallado por última vez, Almirante.” — Darth Vader.

“Eres libre de usar cualquier método que quieras, pero los quiero vivos.” — Darth Vader.

“Yo estoy cambiando las reglas del trato. Reza porque no las cambie otra vez más adelante.” — Darth Vader.

“No por el Imperio, por mí. Esto es un asunto personal y terminará con mi satisfacción.” — Darth Vader.

Frases del Día de Star Wars cortas

“Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos”, Obi-Wan a Luke.

“¿Puede alguien quitarme de delante a este felpudo con patas?”, La Princesa Leia refiriéndose a Chewbacca.

“Chewie ... estamos en casa”, Han, volviendo al Halcón Milenario.

“Deja que el pasado muera. Mátalo, si es necesario”, Kylo Ren.

“Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso”, Padmé Amidala.

“Ningún campo de energía mística controla mi destino. Todo eso no son más que leyendas y tonterías”, Han Solo.

“Soy prisionero del beso que nunca debiste haberme dado”, Anakin Skywalker.

“La capacidad de hablar no te hace inteligente”, Qui-Gon Jinn.

“No importa cuánto hayamos peleado. Siempre he odiado verte partir”, la Princesa Leia a Han Solo.

“Actúa solo cuando puedas mantener el equilibrio”, Luke Skywalker.

“Así es como se gana una guerra. No luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas”, Roste Tico.

“¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco?”, Obi-Wan.

“Concéntrate en el momento. Siente, no pienses, usa tu instinto”, Qui-Gon Jinn a Anakin Skywalker.

“Sin duda, maravillosa la mente de un niño es”, Yoda.

“La guerra no lo hace a uno más grandioso”, Yoda.

