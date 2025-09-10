La risa regresa al género del terror, y lo hace de la mano de una de las franquicias de parodias más icónicas del cine: “Scary Movie”. Tras más de una década de ausencia, los hermanos Wayans vuelven a reunirse para traer a la pantalla grande “Scary Movie 6″, una secuela que promete burlarse de los grandes éxitos del género y que ya está generando enorme expectación entre fanáticos de la comedia y el horror.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE “SCARY MOVIE 6″ PODRÍA PARODIAR

En una reciente entrevista con ComicBook, Marlon Wayans adelantó qué títulos podrían convertirse en el blanco de las bromas en esta nueva entrega. Entre las películas mencionadas aparecen “Sé lo que hicisteis el último verano” , la eterna franquicia “Scream” , la perturbadora “Heretic” , la aclamada “Longlegs” , además de “¡Huye!" y “¡Nope!" de Jordan Peele, y la más reciente sensación “Sinners” de Ryan Coogler. Una lista que confirma que Scary Movie 6 planea alimentarse de lo mejor del terror contemporáneo.

Scary Movie es una serie de películas de comedia especializada en burlarse de las películas populares de terror (Foto: Paramount Pictures)

El contexto no podría ser más favorable. En los últimos años, el cine de terror ha experimentado un auge gracias a propuestas frescas y arriesgadas que no solo arrasan en taquilla, sino que también logran reconocimiento crítico.

Basta recordar cómo “¡Huye!" fue nominada al Óscar a Mejor Película, o cómo “Sinners” se convirtió en fenómeno cultural gracias a su combinación de suspenso y reflexión social. Todo ese material parece hecho a medida para que los Wayans lo conviertan en una fiesta de humor absurdo.

WAYANS DEJÓ CLARO QUE LA FÓRMULA CLÁSICA SEGUIRÁ PRESENTE

Eso significa que habrá referencias directas, secuencias icónicas reimaginadas y mucho humor meta. Imagina, por ejemplo, la famosa escena de hipnosis de “¡Huye!” convertida en un sketch cómico o una parodia musical de “Sinners” es apenas una muestra de lo que podría llegar a pantalla. La clave estará en mantener el equilibrio entre el homenaje y la burla descarada que convirtió a la franquicia en un clásico desde el año 2000.

Aunque Marlon no la mencionó, todo indica que “Armas” también entrará en la lista. La cinta fue uno de los mayores éxitos del año y dejó imágenes tan potentes —como los niños corriendo o la temible tía Gladys— que resultan imposibles de ignorar para una producción de este estilo. De igual forma, el prolífico Universo de “El Conjuro”, consolidado como una mina de oro del terror moderno, sería un blanco perfecto para nuevas escenas paródicas.

El regreso de “Scary Movie” no solo significa reírse de los miedos actuales, sino también reconectar con sus raíces. La primera película parodió principalmente “Scream” y “Sé lo que hicisteis el último verano”, sagas que, dos décadas después, siguen vivas con nuevas entregas. Ese paralelismo brinda a los Wayans la posibilidad de jugar con chistes autorreferenciales y comentarios meta sobre cómo el terror —y ellos mismos— han evolucionado con el tiempo.

