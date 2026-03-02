Por Alfonso Rivadeneyra García

Con un cambio de nombre la ceremonia de The Actor Awards, antes SAG Awards, dio que hablar la noche del último domingo tras llevarse a cabo en Los Ángeles, California. Actores de diversos ámbitos de la pantalla recibieron su homenaje, pero en particular lo que llamó la atención fueron las categorías de cine, más aún que los Premios Oscar 2026 están a la vuelta de la esquina. Este galardón tiene un alto índice de predictibilidad, de modo que quien lo gana tiene casi asegurado conseguir el premio homólogo que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.