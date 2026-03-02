Con un cambio de nombre la ceremonia de The Actor Awards, antes SAG Awards, dio que hablar la noche del último domingo tras llevarse a cabo en Los Ángeles, California. Actores de diversos ámbitos de la pantalla recibieron su homenaje, pero en particular lo que llamó la atención fueron las categorías de cine, más aún que los Premios Oscar 2026 están a la vuelta de la esquina. Este galardón tiene un alto índice de predictibilidad, de modo que quien lo gana tiene casi asegurado conseguir el premio homólogo que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Ante todo, quedan escasas dudas (nulas, realmente) de que Jessie Buckley será la ganadora del Oscar 2026 a Mejor actriz. En The Actor Awards ella se llevó el premio, imponiéndose sobre Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“One Battle After Another”) y Emma Stone (“Bugonia”). La irlandesa da vida a Agnes Hathaway, quien fue la esposa del dramaturgo William Shakespeare. Pero en la ficción ella no es solo la “mujer de”, sino que es una personalidad magnética, en contacto con la naturaleza y con fuerzas que parecen sobrenaturales. Ella huele el peligro, pero no puede hacer nada para evitar la tragedia.

Jessie Buckley sostiene su Actor Award a Mejor actriz de cine por "Hamnet". su victoria en el Óscar está prácticamente garantizada. / FREDERIC J. BROWN

La actriz que lo cambia todo

Hasta antes de los Actor Awards, se desconocía cómo podía moverse la categoría de Mejor actriz de reparto en cine. No obstante, la victoria de Amy Madigan la noche del domingo dibujó un camino. La villanesca Tía Gladys de “Weapons” se llevó el galardón, premio aclamado por los asistentes, mientras que la actriz lo celebró a su manera: corriendo sobre el escenario como uno de los niños poseídos en la ficción.

Solo una actriz en los últimos 10 años ha ganado el premio del Sindicato de Actores y que después no se hizo con el Oscar. Se trata de Emily Blunt por la película “The Quiet Place” y ocurrió en 2019. Todas las otras victorias coincidieron, siendo la más reciente el caso de Zoe Saldaña por la película “Emilia Pérez”. Aún así, podría haber sorpresas; hay quienes hablan de un éxito arrollador por la película “Sinners” y tal vez la Academia del Oscar responda a ello premiando a Wunmi Mosaku, quien dicho sea de paso tiene más chances de vencer que Teyana Taylor (“One Battle After Another”).

En la categoría de Mejor actor de reparto es más difícil predecir a un ganador. Se llevó el Actor Award de este año Sean Penn por “One Battle After Another”, pero en el Oscar podría ocurrir algo distinto. Después de todo, el Sindicato de Actores no nominó a Delroy Lindo (“Sinners”) ni a Stellan Skarsgard (“Sentimental Value”).

Amy Madigan en el escenario de The Actors Award (Los Premios del Actor), donde se llevó el galardón a Mejor actriz de reparto en cine por "Weapons". / VALERIE MACON

Casi todo definido en Mejor actor

Los últimos 20 años el ganador del premio del Sindicato se ha llevado el Oscar en casi todas las oportunidades, salvo excepciones. Por ejemplo en 2025 Thimothée Chalamet se hizo con uno, pero perdió el Oscar contra Adrien Brody de “The Brutalist”.

Este año en cambio el premio del SAG ha sido para Michael B. Jordan de “Sinners”, el sexto hombre afroamericano en llevarse el galardón en los últimos 20 años. El actor hizo un doble papel, los hermanos Smoke y Stack, quienes quieren abrir un negocio en los años 30, pero que se ven envueltos en una trama de vampiros.

Si bien la performance de Chalamet en “Marty Supreme” fue aclamada, en los mayores premios solo ha conseguido un Globo de Oro y un Critics’ Choice, estatuillas que tienen su prestigio pero que en la práctica tienen escasa o nula influencia sobre el Oscar. Parece que el actor de 30 años todavía tendrá que esperar un tiempo antes de llevarse el Óscar. Después de todo, Leonardo DiCaprio necesitó ser paciente por 22 años desde su primera nominación para llevarse el premio.

Michael B. Jordan sostiene su Actor Award a Mejor actor de cine por "Sinners". La cinta también se llevó el galardón a Mejor elenco. / VALERIE MACON

Un apunte final para la TV

Los Actor Awards confirmaron la superioridad de “The Pitt” (HBO Max) como serie de drama, entregándole los premios a Mejor elenco y Mejor actor principal (Noah Wyle). En comedia tampoco hubo sorpresas, pues “The Studio” (Apple TV) se llevó tres galardones, incluyendo uno póstumo para Catherine O’Hara.

Asimismo, no se llevó el premio una de las favoritas, Rhea Seehorn de la serie “Pluribus” (Apple TV). En cambio sí lo ganó Michelle Williams por “Dying for Sex” (Disney+). Toca ver cómo este premio se refleja en los Emmys de septiembre próximo.