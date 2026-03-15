Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

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"Guasón" o "Joker" lideró con 11 las nominaciones al Oscar 2020 anunciadas el lunes en Los Ángeles. Las candidaturas encendieron de nuevo la polémica.
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