Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Las viste todas? Estas son las últimas 10 producciones ganadoras de los Oscars a “Mejor Película”
- Oscar 2026: ¿Cuánto duró el discurso de ganador más corto de la historia?
- “El agente secreto”: así es la película con Wagner Moura que aspira a cuatro premios Oscar
- “Sinners” y “One Battle After Another” triunfan en nueva entrega de premios y parten como favoritas a los Oscar 2026
- “El agente secreto”: nuestra reseña de la película brasileña que compite en la categoría más importante del Oscar 2026
Seguir temas