La edición 98 de los Premios Oscar se llevó a cabo este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala reunió a las principales figuras del cine internacional para premiar lo mejor del año anterior en distintas categorías.

En la categoría de Mejor actriz de reparto, las nominadas fueron: Elle Fanning por Sentimental Value, Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value, Amy Madigan por Weapons, Wunmi Mosaku por Sinners y Teyana Taylor por One Battle After Another. El resultado fue: Amy Madigan por la cinta Weapons, dirigida por Zach Cregger.

El premio a mejor actriz de reparto fue para Amy Madigan por su papel en la película de terror 'Weapons'. (Foto: Captura)

Mejor actriz de reparto – Nominados

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Ganadores de años anteriores

2025: Zoe Saldaña — Emilia Pérez

Zoe Saldaña — 2024: Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers

Da’Vine Joy Randolph — 2023: Jamie Lee Curtis — Everything Everywhere All at Once

Jamie Lee Curtis — 2022: Ariana DeBose — West Side Story

Ariana DeBose — 2021: Yuh-Jung Youn — Minari

Yuh-Jung Youn — 2020: Laura Dern — Marriage Story

En su discurso, Amy Madigan destacó: ”Han pasado cuarenta años desde que estuve cerca de ganar”.