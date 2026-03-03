Escuchar
La película "Sinners" se encuentra nominada en la categoría a mejor guion original. En la imagen vemos a Michael B. Jordan, protagonista de la cinta (Foto: Warner Bros. Pictures)
Por Agencia EFE

El drama de vampiros “Sinners” consagró este domingo su camino a los Oscar tras coronarse con el premio a Mejor película en la 32º edición de los galardones del principal Sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

