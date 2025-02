El director Ryan Coogler y el actor Michael B. Jordan han desarrollado una relación profesional y personal sólida a lo largo de los años. Desde su primera colaboración en “Fruitvale Station”, pasando por “Creed” y “Black Panther”, han construido una química única en la industria cinematográfica. Ahora, en “Pecadores”, llevan su vínculo a un nuevo nivel en una historia cargada de emoción y terror. En Saltar Intro de El Comercio hemos accedido a una entrevista exclusiva con el director y esto fue lo que nos contó.

La evolución de una colaboración cinematográfica

Ryan Coogler recuerda con cariño cómo conoció a Michael B. Jordan y cómo han crecido juntos en la industria. “Nos encontramos cuando él ya tenía experiencia en televisión y cine, pero su primer papel como protagonista en una película fue en mi primer largometraje. Desde entonces, ha demostrado tener un talento increíble, una ética de trabajo impresionante y una pasión inagotable por el arte de la actuación”, comenta Coogler.

El director destaca que su relación con Jordan es similar a la de otras icónicas duplas del cine, como Martin Scorsese y Robert De Niro o Leonardo DiCaprio. “Es difícil hacer una película, y también es difícil liderarla como actor. Tener a alguien con quien haces clic, que te entiende y con quien trabajar no siempre se siente como un trabajo, es invaluable”, explica Coogler.

“Pecadores”, un proyecto personal para Coogler

El cineasta confiesa que cada proyecto en el que ha trabajado ha sido el más personal para él en ese momento, y “Pecadores” no es la excepción. “Mi abuelo materno y mi tío James eran de Mississippi. Nunca llegué a conocer a mi abuelo, pero crecí en la casa que él construyó en Oakland. Mi tío James, en cambio, tuvo una gran influencia en mi vida. Escuchaba blues todo el tiempo y solo hablaba de Mississippi cuando lo hacía. Esta película nació de esa relación y de mi deseo de explorar mis raíces familiares”, comparte Coogler.

Michael B. Jordan protagoniza "Pecadores", la nueva película de Ryan Coogler que se estrena este 6 de marzo. (Foto: Warner Bros.)

El director admite que realizar “Pecadores” le permitió conectar con su historia familiar y llenar algunos vacíos en su identidad. “Hacer esta película ha sido una experiencia gratificante y reveladora. Es asombroso cómo una historia puede ayudarte a entender mejor quién eres”, reflexiona.

Coogler incursiona en el terror

Aunque Ryan Coogler es conocido por sus dramas y películas de acción, “Pecadores” marca su primer proyecto en el género de terror. “Siempre he amado el terror y me ha fascinado analizar lo que me atrae de él. Experimentar con este género me permitió explorar nuevas formas de contar historias”, dice el director.

El cineasta cree que el terror es un género que siempre ha estado presente en la humanidad. “Probablemente, las primeras historias que se contaban alrededor del fuego eran relatos de terror. Es un género que se siente antiguo, pero que también siempre se renueva”, explica.

¿Es “Pecadores” una película de vampiros?

Desde que se anunció “Pecadores”, han surgido muchas especulaciones sobre su trama y el elemento sobrenatural en la historia. “Nuestra película es difícil de encasillar en un solo género, pero sí, hay vampiros en ella. Sin embargo, la historia va mucho más allá de eso. Es solo uno de los muchos elementos de la película”, revela Coogler.

El director promete que el filme sorprenderá al público y que no es una historia de vampiros convencional. “Más que una película de vampiros, es una película con vampiros”, enfatiza.

Influencias y referencias cinematográficas

Coogler señala que “Pecadores” está inspirada en diversas fuentes, desde el cine hasta la literatura y la televisión. “Hay una gran influencia de los hermanos Coen, especialmente en películas como “Fargo” y “No Country for Old Men”. También me inspiré en Robert Rodriguez y en John Carpenter. Sin embargo, las mayores influencias provienen de la literatura, como “Salem’s Lot” de Stephen King, y de la televisión, en particular, un episodio de “The Twilight Zone” titulado “The Last Rites of Jeff Myrtlebank””, comenta.

El director disfruta cuando una historia introduce una amenaza que se va desplegando poco a poco en un entorno aparentemente tranquilo. “Es fascinante cómo el mal puede infiltrarse lentamente en una comunidad hasta tomar el control”, reflexiona Coogler.

Un rodaje sin pesadillas

Curiosamente, a pesar de que Coogler ha confesado en el pasado que suele tener pesadillas mientras trabaja en una película, en esta ocasión no fue así. “Cuando hago una película, a menudo enfrento miedos desproporcionados e inimaginables. Pero en ‘Pecadores’, no tuve pesadillas. Tal vez porque la intensidad de la historia y el ambiente en el set absorbieron toda esa energía”, explica.

El director destaca que, a pesar de la seriedad del tema, el rodaje fue una experiencia divertida. “Nos divertimos mucho haciendo esta película. Fue un proceso intenso, pero también gratificante”, afirma.

La expectativa en torno a “Pecadores”

Con su estreno en el horizonte, “Pecadores” genera gran expectativa tanto entre los fanáticos del cine de terror como entre los seguidores de Ryan Coogler y Michael B. Jordan. La combinación de una historia personal, una atmósfera aterradora y una ejecución innovadora promete hacer de esta película un éxito.

“Creo que el público se llevará una gran sorpresa con “Pecadores”. Es una película que tiene muchas capas y que juega con varios géneros al mismo tiempo. No puedo esperar a que la vean”, concluye Coogler.

“Pecadores” se estrena este 6 de marzo de 2025.

