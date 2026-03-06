Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ryan Coogler aseguró que no está preocupado por ganar una estatuilla en los Premios Oscar 2026. (Foto: Lisa O'Connor / AFP)
/ LISA O'CONNOR
Por Redacción EC

El director Ryan Coogler aseguró que no está preocupado por ganar una estatuilla en los Premios Oscar por “Sinners”, ya que considera que su verdadero reconocimiento es seguir trabajando en el cine. Según dijo, lo más importante es tener la oportunidad de contar historias y desarrollar proyectos.

