El director Ryan Coogler aseguró que no está preocupado por ganar una estatuilla en los Premios Oscar por “Sinners”, ya que considera que su verdadero reconocimiento es seguir trabajando en el cine. Según dijo, lo más importante es tener la oportunidad de contar historias y desarrollar proyectos.

En entrevista con Variety, Coogler explicó que intenta no obsesionarse con el historial de premios de la Academia. Para el cineasta, centrarse en esos datos puede generar frustración o hacer sentir a los creadores que su trabajo no tiene valor.

Coogler dijo que su mayor satisfacción es escribir guiones, reunir equipos de trabajo y crear empleos dentro del sector audiovisual. Destacó que cada proyecto permite dar oportunidades laborales a decenas de personas y contribuir al bienestar de sus familias.

Esta imagen difundida por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en primer plano desde la izquierda, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en una escena de "Sinners".(Warner Bros. Pictures via AP) / Courtesy of Warner Bros. Pictures

“Trato de proteger mi amor por lo que hago. Si sé que las estadísticas van a hacerme sentir triste, prefiero no pensar en ellas. Mi premio es la oportunidad de tener este trabajo. La oportunidad de escribir un guion, reunir un equipo, contratar empleos sindicalizados y contribuir al seguro médico, a la cobertura y a las familias de otras personas. El hecho de tener este trabajo y poder seguir teniéndolo es el mayor regalo”, señaló.

Cabe recordar que “Sinners” logró un récord histórico al obtener 16 nominaciones a los Oscar, superando la marca anterior de 14 candidaturas que tenía “La La Land” y “Titanic”.

La historia del filme está ambientada en 1932, en el Delta del Misisipi, y sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal y se enfrentan a una amenaza sobrenatural. Ambos personajes son interpretados por el actor Michael B. Jordan, quien participa en un doble papel dentro de esta producción que mezcla drama histórico, terror y música.

La gala de entrega de los Premios Oscar 2026 se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Angeles, Estados Unidos. En la ceremonia se premiará a lo mejor del cine del 2025.