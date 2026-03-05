Resumen

Kate Hudson como Claire Sardina en la película "Song Sung Blue", basada en el documental homónimo de 2008 de Greg Kohs (Foto: Focus Features)
Por Redacción EC

Con 21 años, Kate Hudson saltó a la fama gracias a la película “Casi famosos” (2000) que le valió su primera nominación al Oscar como Mejor actriz de reparto. Luego de 25 años, la artista acaba de dar el salto a la categoría principal tras ser nominada a Mejor actriz por su trabajo en “Canción para dos” (“Song Song Blue”).

