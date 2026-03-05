Con 21 años, Kate Hudson saltó a la fama gracias a la película “Casi famosos” (2000) que le valió su primera nominación al Oscar como Mejor actriz de reparto. Luego de 25 años, la artista acaba de dar el salto a la categoría principal tras ser nominada a Mejor actriz por su trabajo en “Canción para dos” (“Song Song Blue”).

En la 98° edición de los premios de la Academia, Hudson vivirá su primera vez como nominada a Mejor actriz gracias a la película musical que comparte con Hugh Jackman, basada en el documental homónimo de Greg Kohs.

En la categoría, Hudson tendrá una dura competencia por la estatuilla dorada contra actrices de renombre como Jessie Buckley (“Hamnet”), Emma Stone (“Bugonia”), Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”) y Renate Reinsve (“Sentimental Value”).

Kate Hudson logra su primera nominación a Mejor actriz en los Premios Oscar con "Canción para dos". (Foto: Universal)

Sobre la película, “Canción para dos” está basada en la historia real de dos músicos con poca fortuna (Hugh Jackman y Kate Hudson) “que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond, demostrando que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor y cumplir tus sueños”.

Además de Kate Hudson y Hugh Jackman el elenco principal de la película musical cuenta con estrellas como Ella Anderson, Michael Imperioli, Fisher Stevens y la cantante King Princess.

Familia de artistas

Kate Hudson es parte de una reconocida familia de artistas, hija de la experimentada actriz Goldie Hawn y el músico Bill Hudson, y también hermana de Oliver Hudson. Tras la separación de sus padres, su madre comenzó a salir con Kurt Russell, con quien tuvo a su también hermano, por parte de Hawn, Wyatt Russell.

De esta manera, Kate Hudson se ha convertido en uno de los nombres más resaltantes de la lista para los premios de la Academia. Si bien la favorita en su categoría es Jessie Buckley, nada está dicho hasta que se revele a la ganadora de la estatuilla dorada.