Escuchar
(2 min)
Frankenstein”, de Guillermo del Toro, acumula nueve nominaciones a los premios Oscar 2026. (Foto: Netflix)

Frankenstein”, de Guillermo del Toro, acumula nueve nominaciones a los premios Oscar 2026. (Foto: Netflix)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Frankenstein”, de Guillermo del Toro, acumula nueve nominaciones a los premios Oscar 2026. (Foto: Netflix)
Frankenstein”, de Guillermo del Toro, acumula nueve nominaciones a los premios Oscar 2026. (Foto: Netflix)
Por Redacción EC

“Frankenstein”, de Guillermo del Toro, acumuló este jueves nueve nominaciones a los Oscar entre los que destacan el de mejor guión adaptado para el mexicano y mejor película.

Premios Oscar 2026: “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, acumula nueve nominaciones
Cine

Premios Oscar 2026: “Frankenstein”, de Guillermo del Toro, acumula nueve nominaciones

Premios Oscar 2026: Leonardo DiCaprio y Timothee Chalamet competirán por el Oscar a Mejor actor
Cine

Premios Oscar 2026: Leonardo DiCaprio y Timothee Chalamet competirán por el Oscar a Mejor actor

Oscars 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios?
Luces

Oscars 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios?

Premios Oscar 2026: “Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas
Cine

Premios Oscar 2026: “Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas