Premios Oscar 2026: “Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas

‘Sinners’, de Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Oscar, con un récord de 16 candidaturas.

La película de vampiros superó las 14 que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: ‘All About Eve’ (1950), ‘Titanic’ (1997) y ‘La La Land’ (2016).

Por debajo de ‘Sinners’ se encuentra ‘One Battle after Another’, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de ‘Marty Supreme’, ‘Frankenstein’ y ‘Sentimental Value’, que acumularon un total de 9 candidaturas cada una.

Todos estos títulos fueron nominados en la categoría de mejor película, una de las más importantes de los Premios Oscar (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler (‘Black Panther’) se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.

‘Sinners’ ha sido celebrada por su mirada crítica a la música como un espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, cuestionando quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

"Sinners", protagonizada por Michael B. Jordan, se ha convertido en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar: 16 en total (Foto: Warner Bros. Pictures)

La película cumplió con las quinielas de medios especializados quienes apuntaban a que rompería el récord de nominaciones en estos premios que se llevarán a cabo el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Con información de EFE