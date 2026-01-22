Premios Oscar 2026: “Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas

Por debajo de ‘Sinners’ se encuentra ‘One Battle after Another’, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguido de ‘Marty Supreme’, ‘Frankenstein’ y ‘Sentimental Value’, que acumularon un total de 9 candidaturas cada una.
La película protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler (‘Black Panther’) se ambienta en el Misisipi de 1930, y sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, ambos interpretados por Jordan, que regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral les aguarda.
‘Sinners’ ha sido celebrada por su mirada crítica a la música como un espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, cuestionando quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.
La película cumplió con las quinielas de medios especializados quienes apuntaban a que rompería el récord de nominaciones en estos premios que se llevarán a cabo el 15 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.