Escuchar
(2 min)
“Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas. (Foto: WB)

“Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas. (Foto: WB)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas. (Foto: WB)
“Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas. (Foto: WB)
Por Redacción EC

‘Sinners’, de Ryan Coogler, hizo historia este jueves al convertirse en la película con más nominaciones en la historia de los Oscar, con un récord de 16 candidaturas.

Oscar 2026: “Las guerreras del K-pop” hace historia con su nominación a los premios
Cine

Oscar 2026: “Las guerreras del K-pop” hace historia con su nominación a los premios

Oscars 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios?
Luces

Oscars 2026: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios?

Premios Oscar 2026: “Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas
Cine

Premios Oscar 2026: “Sinners” marca un nuevo récord en la gala con 16 candidaturas

Premios Oscar 2026: Wagner Moura hace historia con su primera nominación por “El agente secreto”
Cine

Premios Oscar 2026: Wagner Moura hace historia con su primera nominación por “El agente secreto”