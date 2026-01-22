Premios Oscar 2026: Leonardo DiCaprio y Timothee Chalamet competirán por el Oscar a Mejor actor

Escuchar
(2 min)
Leonardo DiCaprio y Timothee Chalamet competirán por el Oscar a Mejor actor en los Oscar 2026. (Foto: Composición)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026 ya fueron anunciadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y la categoría de Mejor actor destaca una reñida competencia entre cinco intérpretes de alto perfil.

