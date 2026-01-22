Premios Oscar 2026: Leonardo DiCaprio y Timothee Chalamet competirán por el Oscar a Mejor actor

Las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar 2026 ya fueron anunciadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y la categoría de Mejor actor destaca una reñida competencia entre cinco intérpretes de alto perfil.

Encabezando la lista de nominados figura Timothée Chalamet, nominado por su papel en “Marty Supreme”, una película que ha recibido múltiples reconocimientos esta temporada y donde el actor entrega una actuación compleja y aclamada por la crítica.

También compite Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, uno de los títulos más nominados del año y que posiciona al veterano actor nuevamente en la contienda por la estatuilla dorada tras su amplia trayectoria en Hollywood.

Leonardo DiCaprio compite por el Oscar 2026 por One Battle After Another. (Foto: DIfusión)

Otra presencia destacada es Ethan Hawke, nominado por su interpretación en “Blue Moon”, un rol que ha sido celebrado por su profundidad emocional y capacidad de conectar con audiencias exigentes.

La lista de aspirantes a Mejor actor también incluye a Michael B. Jordan, nominado por su trabajo en “Sinners”, cinta que lidera las nominaciones generales este año y marca un hito en su carrera cinematográfica.

"Sinners", protagonizada por Michael B. Jordan, se ha convertido en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar: 16 en total (Foto: Warner Bros. Pictures)

Finalmente, Wagner Moura completa los nominados por su actuación en “The Secret Agent”, consolidando la diversidad de estilos y propuestas actorales en la categoría principal de interpretación masculina.

La ceremonia de los Oscar 2026 se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se anunciarán los ganadores de todas las categorías, incluida Mejor actor, en una gala que será seguida mundialmente.